PEPECASH מחיר היום

מחיר PEPECASH (PECH) בזמן אמת היום הוא $ 0.00000000666, עם שינוי של 2.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ PECH ל USD הוא $ 0.00000000666 לכל PECH.

PEPECASH כרגע מדורג במקום #4060 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 PECH. ב‑24 השעות האחרונות, PECH סחר בין $ 0.0000000064 (נמוך) ל $ 0.00000000708 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.000000107956974447, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000000136555085.

ביצועים לטווח קצר, PECH נע ב -1.63% בשעה האחרונה ו -2.92% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 95.66K.

PEPECASH (PECH) מידע שוק

דירוג No.4060 שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 95.66K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 666.00K אספקת מחזור 0.00 מקסימום היצע 100,000,000,000,000 אספקה כוללת 100,000,000,000,000 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי BSC

