PAWS סֵמֶל

PAWS מְחִיר(PAWS)

1 PAWS ל USDמחיר חי:

$0.00003672
$0.00003672$0.00003672
-1.26%1D
USD
PAWS (PAWS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:41:21 (UTC+8)

PAWS (PAWS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00003658
$ 0.00003658$ 0.00003658
24 שעות נמוך
$ 0.00003734
$ 0.00003734$ 0.00003734
גבוה 24 שעות

$ 0.00003658
$ 0.00003658$ 0.00003658

$ 0.00003734
$ 0.00003734$ 0.00003734

$ 0.000363123480094083
$ 0.000363123480094083$ 0.000363123480094083

$ 0.000032333768891409
$ 0.000032333768891409$ 0.000032333768891409

-0.17%

-1.26%

-9.70%

-9.70%

PAWS (PAWS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00003669. במהלך 24 השעות האחרונות, PAWS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00003658 לבין שיא של $ 0.00003734, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PAWSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000363123480094083, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000032333768891409.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PAWS השתנה ב -0.17% במהלך השעה האחרונה, -1.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.70% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

PAWS (PAWS) מידע שוק

No.1851

$ 1.95M
$ 1.95M$ 1.95M

$ 57.00K
$ 57.00K$ 57.00K

$ 3.67M
$ 3.67M$ 3.67M

53.06B
53.06B 53.06B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

53,061,324,785.7733
53,061,324,785.7733 53,061,324,785.7733

53.06%

SOL

שווי השוק הנוכחי של PAWS הוא $ 1.95M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.00K. ההיצע במחזור של PAWS הוא 53.06B, עם היצע כולל של 53061324785.7733. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.67M.

PAWS (PAWS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של PAWSהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000004686-1.26%
30 ימים$ -0.00000081-2.16%
60 ימים$ +0.00000101+2.83%
90 ימים$ -0.00003717-50.33%
PAWS שינוי מחיר היום

היום,PAWS רשם שינוי של $ -0.0000004686 (-1.26%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

PAWS שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00000081 (-2.16%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

PAWS שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PAWS ראה שינוי של $ +0.00000101 (+2.83%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

PAWS שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00003717 (-50.33%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של PAWS (PAWS)?

בדוק את PAWS עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהPAWS (PAWS)

PAWS is a 80M+ users IP-crypto brand, creating the greatest onboarding funnel in web3 history and the largest “diamond paws" (hands) community.

PAWS זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול PAWSההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPAWS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים PAWSאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךPAWS לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

PAWSתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה PAWS (PAWS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות PAWS (PAWS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור PAWS.

בדוק את PAWS תחזית המחיר עכשיו‏!

PAWS (PAWS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של PAWS (PAWS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PAWS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות PAWS (PAWS)

מחפש איך לקנותPAWS? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש PAWSב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PAWS למטבעות מקומיים

1 PAWS(PAWS) ל VND
0.96549735
1 PAWS(PAWS) ל AUD
A$0.0000565026
1 PAWS(PAWS) ל GBP
0.0000271506
1 PAWS(PAWS) ל EUR
0.0000311865
1 PAWS(PAWS) ל USD
$0.00003669
1 PAWS(PAWS) ל MYR
RM0.000154098
1 PAWS(PAWS) ל TRY
0.00150429
1 PAWS(PAWS) ל JPY
¥0.00539343
1 PAWS(PAWS) ל ARS
ARS$0.04846749
1 PAWS(PAWS) ל RUB
0.0029660196
1 PAWS(PAWS) ל INR
0.0032122095
1 PAWS(PAWS) ל IDR
Rp0.5917741107
1 PAWS(PAWS) ל KRW
0.0509580072
1 PAWS(PAWS) ל PHP
0.0020781216
1 PAWS(PAWS) ל EGP
￡E.0.0017805657
1 PAWS(PAWS) ל BRL
R$0.0001992267
1 PAWS(PAWS) ל CAD
C$0.0000506322
1 PAWS(PAWS) ל BDT
0.0044637054
1 PAWS(PAWS) ל NGN
0.0561008445
1 PAWS(PAWS) ל COP
$0.1473492414
1 PAWS(PAWS) ל ZAR
R.0.0006442764
1 PAWS(PAWS) ל UAH
0.0015208005
1 PAWS(PAWS) ל VES
Bs0.0051366
1 PAWS(PAWS) ל CLP
$0.0352224
1 PAWS(PAWS) ל PKR
Rs0.0104023488
1 PAWS(PAWS) ל KZT
0.0196306176
1 PAWS(PAWS) ל THB
฿0.0011898567
1 PAWS(PAWS) ל TWD
NT$0.0011186781
1 PAWS(PAWS) ל AED
د.إ0.0001346523
1 PAWS(PAWS) ל CHF
Fr0.000029352
1 PAWS(PAWS) ל HKD
HK$0.0002865489
1 PAWS(PAWS) ל AMD
֏0.0140463996
1 PAWS(PAWS) ל MAD
.د.م0.00033021
1 PAWS(PAWS) ל MXN
$0.0006835347
1 PAWS(PAWS) ל SAR
ريال0.0001375875
1 PAWS(PAWS) ל PLN
0.0001335516
1 PAWS(PAWS) ל RON
лв0.0001585008
1 PAWS(PAWS) ל SEK
kr0.0003489219
1 PAWS(PAWS) ל BGN
лв0.0000612723
1 PAWS(PAWS) ל HUF
Ft0.012470931
1 PAWS(PAWS) ל CZK
0.0007697562
1 PAWS(PAWS) ל KWD
د.ك0.00001119045
1 PAWS(PAWS) ל ILS
0.0001236453
1 PAWS(PAWS) ל AOA
Kz0.0334455033
1 PAWS(PAWS) ל BHD
.د.ب0.00001383213
1 PAWS(PAWS) ל BMD
$0.00003669
1 PAWS(PAWS) ל DKK
kr0.0002340822
1 PAWS(PAWS) ל HNL
L0.0009605442
1 PAWS(PAWS) ל MUR
0.0016745316
1 PAWS(PAWS) ל NAD
$0.0006431757
1 PAWS(PAWS) ל NOK
kr0.0003702021
1 PAWS(PAWS) ל NZD
$0.000062373
1 PAWS(PAWS) ל PAB
B/.0.00003669
1 PAWS(PAWS) ל PGK
K0.0001548318
1 PAWS(PAWS) ל QAR
ر.ق0.0001331847
1 PAWS(PAWS) ל RSD
дин.0.0036737697

PAWS מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של PAWS, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרPAWS הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על PAWS

כמה שווה PAWS (PAWS) היום?
החי PAWSהמחיר ב USD הוא 0.00003669 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PAWS ל USD?
המחיר הנוכחי של PAWS ל USD הוא $ 0.00003669. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של PAWS?
שווי השוק של PAWS הוא $ 1.95M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PAWS?
ההיצע במחזור של PAWS הוא 53.06B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PAWS?
‏‏PAWS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000363123480094083 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PAWS?
PAWS ‏‏רשם מחירATL של 0.000032333768891409 USD.
מהו נפח המסחר של PAWS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PAWS הוא $ 57.00K USD.
האם PAWS יעלה השנה?
PAWS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PAWS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:41:21 (UTC+8)

PAWS (PAWS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

PAWS-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PAWS
PAWS
USD
USD

1 PAWS = 0.00003669 USD

מסחרPAWS

USDCPAWS
$0.00003669
$0.00003669$0.00003669
-1.18%
USDTPAWS
$0.00003672
$0.00003672$0.00003672
-1.23%

