עוד על PAI

PAI מידע על מחיר

PAI מסמך לבן

PAI אתר רשמי

PAI טוקניומיקה

PAI תחזית מחיר

PAI היסטוריה

PAI מדריך קנייה

PAIממיר מטבעות לפיאט

PAI ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

ParallelAI סֵמֶל

ParallelAI מְחִיר(PAI)

1 PAI ל USDמחיר חי:

$0.1894
$0.1894$0.1894
-11.57%1D
USD
ParallelAI (PAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:40:34 (UTC+8)

ParallelAI (PAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.185
$ 0.185$ 0.185
24 שעות נמוך
$ 0.2199
$ 0.2199$ 0.2199
גבוה 24 שעות

$ 0.185
$ 0.185$ 0.185

$ 0.2199
$ 0.2199$ 0.2199

$ 1.1954266875521964
$ 1.1954266875521964$ 1.1954266875521964

$ 0.03555146048500496
$ 0.03555146048500496$ 0.03555146048500496

-0.45%

-11.57%

-13.34%

-13.34%

ParallelAI (PAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.18952. במהלך 24 השעות האחרונות, PAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.185 לבין שיא של $ 0.2199, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. PAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.1954266875521964, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03555146048500496.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, PAI השתנה ב -0.45% במהלך השעה האחרונה, -11.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ParallelAI (PAI) מידע שוק

No.3719

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 97.60K
$ 97.60K$ 97.60K

$ 18.95M
$ 18.95M$ 18.95M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של ParallelAI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 97.60K. ההיצע במחזור של PAI הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.95M.

ParallelAI (PAI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של ParallelAIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0247807-11.57%
30 ימים$ +0.07168+60.82%
60 ימים$ +0.10651+128.30%
90 ימים$ +0.09014+90.70%
ParallelAI שינוי מחיר היום

היום,PAI רשם שינוי של $ -0.0247807 (-11.57%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

ParallelAI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.07168 (+60.82%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

ParallelAI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,PAI ראה שינוי של $ +0.10651 (+128.30%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

ParallelAI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.09014 (+90.70%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של ParallelAI (PAI)?

בדוק את ParallelAI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהParallelAI (PAI)

ParallelAI is unleashing the power of parallel processing to slash compute times for AI developers by up to 20x. By enabling automatic parallelization of code, ParallelAI’s technology makes it faster and more efficient for AI developers to run complex tasks on GPUs and CPUs. This reduces cost and processing time by ensuring that AI applications can run tasks concurrently across multiple processing cores.

ParallelAI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול ParallelAIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקPAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים ParallelAIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךParallelAI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

ParallelAIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ParallelAI (PAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ParallelAI (PAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ParallelAI.

בדוק את ParallelAI תחזית המחיר עכשיו‏!

ParallelAI (PAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ParallelAI (PAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על PAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות ParallelAI (PAI)

מחפש איך לקנותParallelAI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש ParallelAIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

PAI למטבעות מקומיים

1 ParallelAI(PAI) ל VND
4,987.2188
1 ParallelAI(PAI) ל AUD
A$0.2918608
1 ParallelAI(PAI) ל GBP
0.1402448
1 ParallelAI(PAI) ל EUR
0.161092
1 ParallelAI(PAI) ל USD
$0.18952
1 ParallelAI(PAI) ל MYR
RM0.795984
1 ParallelAI(PAI) ל TRY
7.77032
1 ParallelAI(PAI) ל JPY
¥27.85944
1 ParallelAI(PAI) ל ARS
ARS$250.35592
1 ParallelAI(PAI) ל RUB
15.3207968
1 ParallelAI(PAI) ל INR
16.592476
1 ParallelAI(PAI) ל IDR
Rp3,056.7737656
1 ParallelAI(PAI) ל KRW
263.2205376
1 ParallelAI(PAI) ל PHP
10.7344128
1 ParallelAI(PAI) ל EGP
￡E.9.1974056
1 ParallelAI(PAI) ל BRL
R$1.0290936
1 ParallelAI(PAI) ל CAD
C$0.2615376
1 ParallelAI(PAI) ל BDT
23.0570032
1 ParallelAI(PAI) ל NGN
289.785556
1 ParallelAI(PAI) ל COP
$761.1236912
1 ParallelAI(PAI) ל ZAR
R.3.3279712
1 ParallelAI(PAI) ל UAH
7.855604
1 ParallelAI(PAI) ל VES
Bs26.5328
1 ParallelAI(PAI) ל CLP
$181.9392
1 ParallelAI(PAI) ל PKR
Rs53.7327104
1 ParallelAI(PAI) ל KZT
101.4007808
1 ParallelAI(PAI) ל THB
฿6.1461336
1 ParallelAI(PAI) ל TWD
NT$5.7784648
1 ParallelAI(PAI) ל AED
د.إ0.6955384
1 ParallelAI(PAI) ל CHF
Fr0.151616
1 ParallelAI(PAI) ל HKD
HK$1.4801512
1 ParallelAI(PAI) ל AMD
֏72.5558368
1 ParallelAI(PAI) ל MAD
.د.م1.70568
1 ParallelAI(PAI) ל MXN
$3.5307576
1 ParallelAI(PAI) ל SAR
ريال0.7107
1 ParallelAI(PAI) ל PLN
0.6898528
1 ParallelAI(PAI) ל RON
лв0.8187264
1 ParallelAI(PAI) ל SEK
kr1.8023352
1 ParallelAI(PAI) ל BGN
лв0.3164984
1 ParallelAI(PAI) ל HUF
Ft64.417848
1 ParallelAI(PAI) ל CZK
3.9761296
1 ParallelAI(PAI) ל KWD
د.ك0.0578036
1 ParallelAI(PAI) ל ILS
0.6386824
1 ParallelAI(PAI) ל AOA
Kz172.7607464
1 ParallelAI(PAI) ל BHD
.د.ب0.07144904
1 ParallelAI(PAI) ל BMD
$0.18952
1 ParallelAI(PAI) ל DKK
kr1.2091376
1 ParallelAI(PAI) ל HNL
L4.9616336
1 ParallelAI(PAI) ל MUR
8.6496928
1 ParallelAI(PAI) ל NAD
$3.3222856
1 ParallelAI(PAI) ל NOK
kr1.9122568
1 ParallelAI(PAI) ל NZD
$0.322184
1 ParallelAI(PAI) ל PAB
B/.0.18952
1 ParallelAI(PAI) ל PGK
K0.7997744
1 ParallelAI(PAI) ל QAR
ر.ق0.6879576
1 ParallelAI(PAI) ל RSD
дин.18.9766376

ParallelAI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של ParallelAI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרParallelAI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על ParallelAI

כמה שווה ParallelAI (PAI) היום?
החי PAIהמחיר ב USD הוא 0.18952 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי PAI ל USD?
המחיר הנוכחי של PAI ל USD הוא $ 0.18952. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ParallelAI?
שווי השוק של PAI הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של PAI?
ההיצע במחזור של PAI הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של PAI?
‏‏PAI השיג מחיר שיא (ATH) של 1.1954266875521964 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של PAI?
PAI ‏‏רשם מחירATL של 0.03555146048500496 USD.
מהו נפח המסחר של PAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור PAI הוא $ 97.60K USD.
האם PAI יעלה השנה?
PAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את PAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:40:34 (UTC+8)

ParallelAI (PAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

PAI-ל-USD מחשבון

סְכוּם

PAI
PAI
USD
USD

1 PAI = 0.18952 USD

מסחרPAI

USDTPAI
$0.1894
$0.1894$0.1894
-11.57%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד