ParallelAI (PAI) מידע ParallelAI is unleashing the power of parallel processing to slash compute times for AI developers by up to 20x. By enabling automatic parallelization of code, ParallelAI’s technology makes it faster and more efficient for AI developers to run complex tasks on GPUs and CPUs. This reduces cost and processing time by ensuring that AI applications can run tasks concurrently across multiple processing cores. אתר רשמי: https://www.parallelai.tech/ מסמך לבן: https://parallel-ai.gitbook.io/parallel-ai סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x13e4b8cffe704d3de6f19e52b201d92c21ec18bd קנה PAIעכשיו!

ParallelAI (PAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור ParallelAI (PAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 16.34M $ 16.34M $ 16.34M שיא כל הזמנים: $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 שפל כל הזמנים: $ 0.03555146048500496 $ 0.03555146048500496 $ 0.03555146048500496 מחיר נוכחי: $ 0.16336 $ 0.16336 $ 0.16336 למידע נוסף על ParallelAI (PAI) מחיר

ParallelAI (PAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של ParallelAI (PAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של PAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות PAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את PAIטוקניומיקה, חקרו אתPAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות PAI מעוניין להוסיף את ParallelAI (PAI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת PAI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות PAI ב-MEXC עכשיו!

ParallelAI (PAI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של PAIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה PAI עכשיו את היסטוריית המחירים!

PAI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן PAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו PAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה PAIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

