OpenVPP (OVPP) תחזית מחיר (USD)

קבל OpenVPP תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה OVPP יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של OpenVPP % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.01515 $0.01515 $0.01515 +7.59% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה OpenVPP תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) OpenVPP (OVPP) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, OpenVPP ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.01515 בשנת 2025. OpenVPP (OVPP) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, OpenVPP ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.015907 בשנת 2026. OpenVPP (OVPP) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של OVPP הוא $ 0.016702 עם 10.25% שיעור צמיחה. OpenVPP (OVPP) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של OVPP הוא $ 0.017538 עם 15.76% שיעור צמיחה. OpenVPP (OVPP) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של OVPP הוא $ 0.018414 עם 21.55% שיעור צמיחה. OpenVPP (OVPP) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של OVPP הוא $ 0.019335 עם 27.63% שיעור צמיחה. OpenVPP (OVPP) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של OpenVPP עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.031495. OpenVPP (OVPP) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של OpenVPP עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.051303. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.01515 0.00%

2026 $ 0.015907 5.00%

2027 $ 0.016702 10.25%

2028 $ 0.017538 15.76%

2029 $ 0.018414 21.55%

2030 $ 0.019335 27.63%

2031 $ 0.020302 34.01%

2032 $ 0.021317 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.022383 47.75%

2034 $ 0.023502 55.13%

2035 $ 0.024677 62.89%

2036 $ 0.025911 71.03%

2037 $ 0.027207 79.59%

2038 $ 0.028567 88.56%

2039 $ 0.029995 97.99%

2040 $ 0.031495 107.89% הצג עוד לטווח קצר OpenVPP תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.01515 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.015152 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.015164 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.015212 0.41% OpenVPP (OVPP) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורOVPPב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.01515 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. OpenVPP (OVPP) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורOVPP , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.015152 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. OpenVPP (OVPP) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורOVPP , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.015164 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. OpenVPP (OVPP) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורOVPP הוא $0.015212 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית OpenVPP מחיר נוכחי $ 0.01515$ 0.01515 $ 0.01515 שינוי מחיר (24 שעות) +7.59% שווי שוק $ 12.17M$ 12.17M $ 12.17M אספקת מחזור 803.28M 803.28M 803.28M נפח (24 שעות) $ 461.54K$ 461.54K $ 461.54K נפח (24 שעות) -- המחיר OVPP העדכני הוא $ 0.01515. יש לו שינוי של +7.59% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 461.54Kב 24 שעות. בנוסף, OVPP יש כמות במעגל של 803.28M ושווי שוק כולל של $ 12.17M. צפה OVPP במחיר חי

OpenVPP מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בOpenVPPדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלOpenVPP הוא 0.01515USD. היצע במחזור של OpenVPP(OVPP) הוא 0.00 OVPP , מה שמעניק לו שווי שוק של $12.17M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 0.06% $ 0.000890 $ 0.01569 $ 0.01281

7 ימים -0.38% $ -0.00955 $ 0.027 $ 0.01281

30 ימים -0.59% $ -0.02269 $ 0.039 $ 0.01213 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,OpenVPP הראה תנועת מחירים של $0.000890 , המשקפת 0.06% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,OpenVPP נסחר בשיא של $0.027 ושפל של $0.01281 . נרשם שינוי במחיר של -0.38% . מגמה אחרונה זו מציגה אתOVPP הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,OpenVPP חווה -0.59% שינוי, המשקף בערך $-0.02269 לערכו. זה מצביע על כך ש OVPP עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של OpenVPP המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה OVPP בהיסטוריית המחירים המלאה

איך OpenVPP (OVPP) מודול חיזוי מחיר עובד? OpenVPP מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של OVPPעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךOpenVPP לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של OVPP , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של OpenVPP. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלOVPP . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלOVPP כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של OpenVPP.

מדוע OVPP חיזוי מחירים חשוב?

OVPP תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

