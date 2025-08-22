עוד על ORT

Okratech Token סֵמֶל

Okratech Token מְחִיר(ORT)

1 ORT ל USDמחיר חי:

$0.004174
-8.94%1D
USD
Okratech Token (ORT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:39:44 (UTC+8)

Okratech Token (ORT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.004018
24 שעות נמוך
$ 0.005169
גבוה 24 שעות

$ 0.004018
$ 0.005169
$ 0.07457966384866581
$ 0.001356615264875941
+0.14%

-8.94%

-32.58%

-32.58%

Okratech Token (ORT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.004174. במהלך 24 השעות האחרונות, ORT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.004018 לבין שיא של $ 0.005169, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ORTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.07457966384866581, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001356615264875941.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ORT השתנה ב +0.14% במהלך השעה האחרונה, -8.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-32.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Okratech Token (ORT) מידע שוק

No.1590

$ 3.41M
$ 147.66K
$ 3.76M
816.72M
900,000,000
900,000,000
90.74%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Okratech Token הוא $ 3.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 147.66K. ההיצע במחזור של ORT הוא 816.72M, עם היצע כולל של 900000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.76M.

Okratech Token (ORT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Okratech Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00040979-8.94%
30 ימים$ -0.000275-6.19%
60 ימים$ +0.000236+5.99%
90 ימים$ -0.000017-0.41%
Okratech Token שינוי מחיר היום

היום,ORT רשם שינוי של $ -0.00040979 (-8.94%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Okratech Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000275 (-6.19%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Okratech Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ORT ראה שינוי של $ +0.000236 (+5.99%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Okratech Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000017 (-0.41%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Okratech Token (ORT)?

בדוק את Okratech Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהOkratech Token (ORT)

OrtJob is a new blockchain platform powered by DeFi and self governing DAO created to actualize these two dreams as it delivers freelance jobs based on a secure, decentralized technology. Freelancers will have a vast variety of job options as well as payment methods to choose from. It allows users transparency as they can look at detailed reviews and descriptions of the employer and freelancer. The greatest benefit of this platform has to be that there is NO COMMISSION, meaning users will not be skimped out of any hard worked money.

Okratech Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Okratech Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקORT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Okratech Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךOkratech Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Okratech Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Okratech Token (ORT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Okratech Token (ORT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Okratech Token.

בדוק את Okratech Token תחזית המחיר עכשיו‏!

Okratech Token (ORT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Okratech Token (ORT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ORT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Okratech Token (ORT)

מחפש איך לקנותOkratech Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Okratech Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ORT למטבעות מקומיים

1 Okratech Token(ORT) ל VND
109.83881
1 Okratech Token(ORT) ל AUD
A$0.00642796
1 Okratech Token(ORT) ל GBP
0.00308876
1 Okratech Token(ORT) ל EUR
0.0035479
1 Okratech Token(ORT) ל USD
$0.004174
1 Okratech Token(ORT) ל MYR
RM0.0175308
1 Okratech Token(ORT) ל TRY
0.171134
1 Okratech Token(ORT) ל JPY
¥0.613578
1 Okratech Token(ORT) ל ARS
ARS$5.513854
1 Okratech Token(ORT) ל RUB
0.33742616
1 Okratech Token(ORT) ל INR
0.3654337
1 Okratech Token(ORT) ל IDR
Rp67.32257122
1 Okratech Token(ORT) ל KRW
5.79718512
1 Okratech Token(ORT) ל PHP
0.23641536
1 Okratech Token(ORT) ל EGP
￡E.0.20256422
1 Okratech Token(ORT) ל BRL
R$0.02266482
1 Okratech Token(ORT) ל CAD
C$0.00576012
1 Okratech Token(ORT) ל BDT
0.50780884
1 Okratech Token(ORT) ל NGN
6.3822547
1 Okratech Token(ORT) ל COP
$16.76303444
1 Okratech Token(ORT) ל ZAR
R.0.07329544
1 Okratech Token(ORT) ל UAH
0.1730123
1 Okratech Token(ORT) ל VES
Bs0.58436
1 Okratech Token(ORT) ל CLP
$4.00704
1 Okratech Token(ORT) ל PKR
Rs1.18341248
1 Okratech Token(ORT) ל KZT
2.23325696
1 Okratech Token(ORT) ל THB
฿0.13536282
1 Okratech Token(ORT) ל TWD
NT$0.12726526
1 Okratech Token(ORT) ל AED
د.إ0.01531858
1 Okratech Token(ORT) ל CHF
Fr0.0033392
1 Okratech Token(ORT) ל HKD
HK$0.03259894
1 Okratech Token(ORT) ל AMD
֏1.59797416
1 Okratech Token(ORT) ל MAD
.د.م0.037566
1 Okratech Token(ORT) ל MXN
$0.07776162
1 Okratech Token(ORT) ל SAR
ريال0.0156525
1 Okratech Token(ORT) ל PLN
0.01519336
1 Okratech Token(ORT) ל RON
лв0.01803168
1 Okratech Token(ORT) ל SEK
kr0.03969474
1 Okratech Token(ORT) ל BGN
лв0.00697058
1 Okratech Token(ORT) ל HUF
Ft1.4187426
1 Okratech Token(ORT) ל CZK
0.08757052
1 Okratech Token(ORT) ל KWD
د.ك0.00127307
1 Okratech Token(ORT) ל ILS
0.01406638
1 Okratech Token(ORT) ל AOA
Kz3.80489318
1 Okratech Token(ORT) ל BHD
.د.ب0.001573598
1 Okratech Token(ORT) ל BMD
$0.004174
1 Okratech Token(ORT) ל DKK
kr0.02663012
1 Okratech Token(ORT) ל HNL
L0.10927532
1 Okratech Token(ORT) ל MUR
0.19050136
1 Okratech Token(ORT) ל NAD
$0.07317022
1 Okratech Token(ORT) ל NOK
kr0.04211566
1 Okratech Token(ORT) ל NZD
$0.0070958
1 Okratech Token(ORT) ל PAB
B/.0.004174
1 Okratech Token(ORT) ל PGK
K0.01761428
1 Okratech Token(ORT) ל QAR
ر.ق0.01515162
1 Okratech Token(ORT) ל RSD
дин.0.41794262

Okratech Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Okratech Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרOkratech Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Okratech Token

כמה שווה Okratech Token (ORT) היום?
החי ORTהמחיר ב USD הוא 0.004174 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ORT ל USD?
המחיר הנוכחי של ORT ל USD הוא $ 0.004174. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Okratech Token?
שווי השוק של ORT הוא $ 3.41M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ORT?
ההיצע במחזור של ORT הוא 816.72M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ORT?
‏‏ORT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.07457966384866581 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ORT?
ORT ‏‏רשם מחירATL של 0.001356615264875941 USD.
מהו נפח המסחר של ORT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ORT הוא $ 147.66K USD.
האם ORT יעלה השנה?
ORT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ORT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Okratech Token (ORT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

