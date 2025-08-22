Okratech Token (ORT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.004174. במהלך 24 השעות האחרונות, ORT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.004018 לבין שיא של $ 0.005169, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ORTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.07457966384866581, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001356615264875941.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ORT השתנה ב +0.14% במהלך השעה האחרונה, -8.94% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-32.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Okratech Token (ORT) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Okratech Token הוא $ 3.41M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 147.66K. ההיצע במחזור של ORT הוא 816.72M, עם היצע כולל של 900000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.76M.
Okratech Token (ORT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Okratech Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00040979
-8.94%
30 ימים
$ -0.000275
-6.19%
60 ימים
$ +0.000236
+5.99%
90 ימים
$ -0.000017
-0.41%
Okratech Token שינוי מחיר היום
היום,ORT רשם שינוי של $ -0.00040979 (-8.94%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Okratech Token שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000275 (-6.19%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Okratech Token שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ORT ראה שינוי של $ +0.000236 (+5.99%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Okratech Token שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000017 (-0.41%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Okratech Token (ORT)?
OrtJob is a new blockchain platform powered by DeFi and self governing DAO created to actualize these two dreams as it delivers freelance jobs based on a secure, decentralized technology. Freelancers will have a vast variety of job options as well as payment methods to choose from. It allows users transparency as they can look at detailed reviews and descriptions of the employer and freelancer. The greatest benefit of this platform has to be that there is NO COMMISSION, meaning users will not be skimped out of any hard worked money.
Okratech Tokenתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Okratech Token (ORT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Okratech Token (ORT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Okratech Token.
הבנת הטוקנומיקה של Okratech Token (ORT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ORT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Okratech Token (ORT)
