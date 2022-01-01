Okratech Token (ORT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Okratech Token (ORT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Okratech Token (ORT) מידע OrtJob is a new blockchain platform powered by DeFi and self governing DAO created to actualize these two dreams as it delivers freelance jobs based on a secure, decentralized technology. Freelancers will have a vast variety of job options as well as payment methods to choose from. It allows users transparency as they can look at detailed reviews and descriptions of the employer and freelancer. The greatest benefit of this platform has to be that there is NO COMMISSION, meaning users will not be skimped out of any hard worked money. אתר רשמי: https://ortcoin.org/ מסמך לבן: https://ortcoin.org/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x9e711221b34a2d4b8f552bd5f4a6c4e7934920f7 קנה ORTעכשיו!

Okratech Token (ORT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Okratech Token (ORT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 3.76M $ 3.76M $ 3.76M ההיצע הכולל: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M אספקה במחזור: $ 816.72M $ 816.72M $ 816.72M FDV (שווי מדולל מלא): $ 4.14M $ 4.14M $ 4.14M שיא כל הזמנים: $ 0.05899 $ 0.05899 $ 0.05899 שפל כל הזמנים: $ 0.001356615264875941 $ 0.001356615264875941 $ 0.001356615264875941 מחיר נוכחי: $ 0.004601 $ 0.004601 $ 0.004601 למידע נוסף על Okratech Token (ORT) מחיר

Okratech Token (ORT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Okratech Token (ORT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ORT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ORTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ORTטוקניומיקה, חקרו אתORTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Okratech Token (ORT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ORTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ORT עכשיו את היסטוריית המחירים!

ORT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ORT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ORT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ORTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

