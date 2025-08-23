מה זהOraiDEX (ORAIX)

Developed by Oraichain, OraiDEX is a CosmWasm smart contract-based decentralized exchange with multi-chain interoperability & optimal speed.

OraiDEX זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.











OraiDEXתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה OraiDEX (ORAIX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות OraiDEX (ORAIX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור OraiDEX.

OraiDEX (ORAIX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של OraiDEX (ORAIX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ORAIX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות OraiDEX (ORAIX)

מחפש איך לקנותOraiDEX? התהליך פשוט וללא בעיות!

ORAIX למטבעות מקומיים

OraiDEX מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של OraiDEX, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על OraiDEX כמה שווה OraiDEX (ORAIX) היום? החי ORAIXהמחיר ב USD הוא 0.00124 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי ORAIX ל USD? $ 0.00124 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של ORAIX ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של OraiDEX? שווי השוק של ORAIX הוא $ 0.00 USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של ORAIX? ההיצע במחזור של ORAIX הוא 0.00 USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ORAIX? ‏‏ORAIX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.028253668568414346 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ORAIX? ORAIX ‏‏רשם מחירATL של 0.000990202693752784 USD . מהו נפח המסחר של ORAIX? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ORAIX הוא $ 73.22K USD . האם ORAIX יעלה השנה? ORAIX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ORAIX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

OraiDEX (ORAIX) עדכונים חשובים מהתעשייה

