VOOI מחיר היום

מחיר VOOI (VOOI) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.008749, עם שינוי של 1.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VOOI ל ILS הוא ₪ 0.008749 לכל VOOI.

VOOI כרגע מדורג במקום #1701 לפי שווי שוק של ₪ 2.75M, עם היצע במחזור של 314.85M VOOI. ב‑24 השעות האחרונות, VOOI סחר בין ₪ 0.008732 (נמוך) ל ₪ 0.008846 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 0.6085771132844147693, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0128211475874085396.

ביצועים לטווח קצר, VOOI נע ב +0.08% בשעה האחרונה ו +4.22% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 49.62K.

VOOI (VOOI) מידע שוק

דירוג No.1701 שווי שוק ₪ 2.75M₪ 2.75M ₪ 2.75M נפח (24 שעות) ₪ 49.62K₪ 49.62K ₪ 49.62K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 8.75M₪ 8.75M ₪ 8.75M אספקת מחזור 314.85M 314.85M 314.85M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 31.48% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של VOOI הוא ₪ 2.75M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 49.62K. ההיצע במחזור של VOOI הוא 314.85M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 8.75M.