OpenxAI Network מחיר היום

מחיר OpenxAI Network (OPENX) בזמן אמת היום הוא $ 0.2155, עם שינוי של 8.68% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OPENX ל USD הוא $ 0.2155 לכל OPENX.

OpenxAI Network כרגע מדורג במקום #1685 לפי שווי שוק של $ 2.16M, עם היצע במחזור של 10.00M OPENX. ב‑24 השעות האחרונות, OPENX סחר בין $ 0.2085 (נמוך) ל $ 0.2562 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 2.0299262343053925, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0939673303769838.

ביצועים לטווח קצר, OPENX נע ב -2.23% בשעה האחרונה ו -28.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 57.54K.

OpenxAI Network (OPENX) מידע שוק

דירוג No.1685 שווי שוק $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M נפח (24 שעות) $ 57.54K$ 57.54K $ 57.54K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.55M$ 21.55M $ 21.55M אספקת מחזור 10.00M 10.00M 10.00M מקסימום היצע 100,000,000 100,000,000 100,000,000 אספקה כוללת 100,000,000 100,000,000 100,000,000 שיעור מחזור 10.00% בלוקצ'יין ציבורי BASE

