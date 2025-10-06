OpenPad AI מחיר היום

מחיר OpenPad AI (OPAD) בזמן אמת היום הוא $ 0.001399, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OPAD ל USD הוא $ 0.001399 לכל OPAD.

OpenPad AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- OPAD. ב‑24 השעות האחרונות, OPAD סחר בין $ 0.001391 (נמוך) ל $ 0.001476 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, OPAD נע ב +0.07% בשעה האחרונה ו -6.43% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 21.94K.

OpenPad AI (OPAD) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 21.94K$ 21.94K $ 21.94K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של OpenPad AI הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 21.94K. ההיצע במחזור של OPAD הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.40M.