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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על OP, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על OP, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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OP (OP) ניתוח טכני היום

OP (OP) ניתוח טכני היום

דף OP הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של OP מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של OP למטה.

OP (OP) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.09719--+9.34%-1.32%-24.02%
למידע נוסף על OP מחיר

OP אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של OP במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 15
נייטרלי 5
קנה 6
ממוצעים נעים:מכורמכור 9נייטרלי 0קנה 5
אינדיקטורים טכניים:מכירה חזקהמכור 6נייטרלי 5קנה 1
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.09698
0.09698
R2
0.09698
0.09697
R1
0.09697
0.09697
PP
0.09697
0.09697
S1
0.09696
0.09696
S2
0.09696
0.09696
S3
0.09695
0.09696

OP אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-6.13M
$38.14 M
$44.27 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.22M
קניות פעילות ל-3 ימים
$4.80 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$5.01 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.35M
קניות פעילות ל-7 ימים
$16.89 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$17.24 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

OP זרימת הון

זרימת נטו פנימהOPUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.07 M0.10
2026-08-20$0.32 M0.09
2026-08-19$0.10 M0.09
2026-08-18-$0.07 M0.08
2026-08-17-$0.15 M0.08

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על OP

סחור ב OP (OP) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב OP מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTOP
$0.09719
$0.09719$0.09719
+2.47%
696.68K (USDT)
/USDCOP
$0.09708
$0.09708$0.09708
+2.35%
284.51K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

OP-ל-USD מחשבון

סְכוּם

OP
OP
USD
USD

1 OP = 0.09719 USD

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