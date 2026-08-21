OOB מחיר היום

מחיר OOB (OOB) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.010979, עם שינוי של 2.65% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ OOB ל ILS הוא ₪ 0.010979 לכל OOB.

OOB כרגע מדורג במקום #3930 לפי שווי שוק של ₪ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 OOB. ב‑24 השעות האחרונות, OOB סחר בין ₪ 0.00992 (נמוך) ל ₪ 0.016209 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 2.1386913901393816542, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0273579779567398109.

ביצועים לטווח קצר, OOB נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -0.85% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 7.34K.

OOB (OOB) מידע שוק

דירוג No.3930 שווי שוק ₪ 0.00₪ 0.00 ₪ 0.00 נפח (24 שעות) ₪ 7.34K₪ 7.34K ₪ 7.34K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 10.98M₪ 10.98M ₪ 10.98M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של OOB הוא ₪ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 7.34K. ההיצע במחזור של OOB הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 10.98M.