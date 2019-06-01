Harmony (ONE) ניתוח טכני היום דף Harmony הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ONE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Harmony למטה. הירשם

Harmony (ONE) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.0007656 -- +11.99% -42.79% -61.42%

Harmony אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Harmony במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 7 נייטרלי 3 קנה 16 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 1 נייטרלי 0 קנה 13 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 6 נייטרלי 3 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.0007359 0.0007356 R2 0.0007356 0.0007354 R1 0.0007354 0.0007353 PP 0.0007351 0.0007351 S1 0.0007349 0.0007349 S2 0.0007346 0.0007348 S3 0.0007344 0.0007346

Harmony אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.05M $2.29 M $2.34 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.02M קניות פעילות ל-3 ימים $0.22 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.21 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.06M קניות פעילות ל-7 ימים $1.45 M מכירות פעילות ל-7 ימים $1.51 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Harmony זרימת הון זרימת נטו פנימה ONEUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.06 M 0.00 2026-08-20 -$0.01 M 0.00 2026-08-19 $0.01 M 0.00 2026-08-18 -$0.04 M 0.00 2026-08-17 $0.00 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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