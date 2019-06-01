קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Harmony, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Harmony, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על ONE

ONE מידע על מחיר

מה זה ONE

ONE מסמך לבן

ONE אתר רשמי

ONE טוקניומיקה

ONE תחזית מחיר

ONE היסטוריה

ONE מדריך קנייה

ONEממיר מטבעות לפיאט

ONE ספוט

ONE חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Harmony (ONE) ניתוח טכני היום

Harmony (ONE) ניתוח טכני היום

דף Harmony הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ONE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Harmony למטה.

Harmony (ONE) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.0007656--+11.99%-42.79%-61.42%
למידע נוסף על Harmony מחיר

Harmony אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Harmony במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 7
נייטרלי 3
קנה 16
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 1נייטרלי 0קנה 13
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 6נייטרלי 3קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.0007359
0.0007356
R2
0.0007356
0.0007354
R1
0.0007354
0.0007353
PP
0.0007351
0.0007351
S1
0.0007349
0.0007349
S2
0.0007346
0.0007348
S3
0.0007344
0.0007346

Harmony אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.05M
$2.29 M
$2.34 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.02M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.22 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.21 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.06M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.45 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$1.51 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Harmony זרימת הון

זרימת נטו פנימהONEUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.06 M0.00
2026-08-20-$0.01 M0.00
2026-08-19$0.01 M0.00
2026-08-18-$0.04 M0.00
2026-08-17$0.00 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Harmony

סחור ב Harmony (ONE) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Harmony מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTONE
$0.0007656
$0.0007656$0.0007656
+3.65%
88.54M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ONE-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ONE
ONE
USD
USD

1 ONE = 0.0007656 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.