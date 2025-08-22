עוד על OKM

OKAMI Project סֵמֶל

OKAMI Project מְחִיר(OKM)

OKAMI Project (OKM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:16:17 (UTC+8)

OKAMI Project (OKM) מידע על מחיר (USD)

OKAMI Project (OKM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000023189. במהלך 24 השעות האחרונות, OKM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000018 לבין שיא של $ 0.0000235, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OKMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OKM השתנה ב +4.96% במהלך השעה האחרונה, +23.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.83% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OKAMI Project (OKM) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של OKAMI Project הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 90.04K. ההיצע במחזור של OKM הוא --, עם היצע כולל של 10000000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 231.89M.

OKAMI Project (OKM) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של OKAMI Projectהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00000438965+23.35%
30 ימים$ +0.000006727+40.86%
60 ימים$ -0.000015807-40.54%
90 ימים$ -0.000054817-70.28%
OKAMI Project שינוי מחיר היום

היום,OKM רשם שינוי של $ +0.00000438965 (+23.35%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

OKAMI Project שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000006727 (+40.86%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

OKAMI Project שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,OKM ראה שינוי של $ -0.000015807 (-40.54%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

OKAMI Project שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000054817 (-70.28%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של OKAMI Project (OKM)?

בדוק את OKAMI Project עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהOKAMI Project (OKM)

Okami provide a unique Web3 Wallet service and credit card offering that allows users to contribute to society while investing and trading cryptocurrency. When users use the OKAMI Card, a credit card linked to the OKAMI Wallet, the fees associated with the card are donated to animal welfare organizations. Furthermore, the OKAMI Coins (OKM) stored in the OKAMI Wallet are consumed during transactions, with a portion of them being allocated to support animal protection efforts.

OKAMI Project זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול OKAMI Projectההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקOKM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים OKAMI Projectאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךOKAMI Project לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

OKAMI Projectתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה OKAMI Project (OKM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות OKAMI Project (OKM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור OKAMI Project.

בדוק את OKAMI Project תחזית המחיר עכשיו‏!

OKAMI Project (OKM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של OKAMI Project (OKM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OKM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות OKAMI Project (OKM)

מחפש איך לקנותOKAMI Project? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש OKAMI Projectב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

OKM למטבעות מקומיים

OKAMI Project מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של OKAMI Project, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרOKAMI Project הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על OKAMI Project

כמה שווה OKAMI Project (OKM) היום?
החי OKMהמחיר ב USD הוא 0.000023189 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OKM ל USD?
המחיר הנוכחי של OKM ל USD הוא $ 0.000023189. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של OKAMI Project?
שווי השוק של OKM הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OKM?
ההיצע במחזור של OKM הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OKM?
‏‏OKM השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OKM?
OKM ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של OKM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OKM הוא $ 90.04K USD.
האם OKM יעלה השנה?
OKM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OKM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:16:17 (UTC+8)

OKAMI Project (OKM) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

