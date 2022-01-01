OKAMI Project (OKM) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי OKAMI Project (OKM), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

OKAMI Project (OKM) מידע Okami provide a unique Web3 Wallet service and credit card offering that allows users to contribute to society while investing and trading cryptocurrency. When users use the OKAMI Card, a credit card linked to the OKAMI Wallet, the fees associated with the card are donated to animal welfare organizations. Furthermore, the OKAMI Coins (OKM) stored in the OKAMI Wallet are consumed during transactions, with a portion of them being allocated to support animal protection efforts. אתר רשמי: https://okami.org/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x6f0e4623c17fad316f61432e873765efe5010681 קנה OKMעכשיו!

OKAMI Project (OKM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור OKAMI Project (OKM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 170.53M $ 170.53M $ 170.53M שיא כל הזמנים: $ 0.0005 $ 0.0005 $ 0.0005 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.000017053 $ 0.000017053 $ 0.000017053 למידע נוסף על OKAMI Project (OKM) מחיר

OKAMI Project (OKM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של OKAMI Project (OKM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של OKM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות OKMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את OKMטוקניומיקה, חקרו אתOKMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות OKM מעוניין להוסיף את OKAMI Project (OKM) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת OKM, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות OKM ב-MEXC עכשיו!

OKAMI Project (OKM) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של OKMעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה OKM עכשיו את היסטוריית המחירים!

OKM חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן OKM עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו OKM משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה OKMעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

