ONFA Token (OFT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.727. במהלך 24 השעות האחרונות, OFT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.7151 לבין שיא של $ 0.7358, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OFTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.9501524982950932, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.12831404520187653.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, OFT השתנה ב +0.79% במהלך השעה האחרונה, +0.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
ONFA Token (OFT) מידע שוק
No.3528
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 2.28M
$ 2.28M$ 2.28M
$ 218.10M
$ 218.10M$ 218.10M
0.00
0.00 0.00
300,000,000
300,000,000 300,000,000
288,882,010.260989
288,882,010.260989 288,882,010.260989
0.00%
BSC
שווי השוק הנוכחי של ONFA Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.28M. ההיצע במחזור של OFT הוא 0.00, עם היצע כולל של 288882010.260989. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 218.10M.
ONFA Token (OFT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של ONFA Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.001596
+0.22%
30 ימים
$ -0.1678
-18.76%
60 ימים
$ +0.361
+98.63%
90 ימים
$ +0.4967
+215.67%
ONFA Token שינוי מחיר היום
היום,OFT רשם שינוי של $ +0.001596 (+0.22%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
ONFA Token שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.1678 (-18.76%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
ONFA Token שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,OFT ראה שינוי של $ +0.361 (+98.63%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
ONFA Token שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.4967 (+215.67%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של ONFA Token (OFT)?
ONFA is a versatile and convenient cryptocurrency wallet that allows users to store, manage, and trade various cryptocurrencies with ease.
ONFA Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול ONFA Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקOFT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים ONFA Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךONFA Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
ONFA Tokenתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה ONFA Token (OFT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ONFA Token (OFT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ONFA Token.
הבנת הטוקנומיקה של ONFA Token (OFT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OFT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות ONFA Token (OFT)
מחפש איך לקנותONFA Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש ONFA Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.