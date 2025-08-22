עוד על OFT

ONFA Token סֵמֶל

ONFA Token מְחִיר(OFT)

ONFA Token (OFT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:29:16 (UTC+8)

ONFA Token (OFT) מידע על מחיר (USD)

ONFA Token (OFT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.727. במהלך 24 השעות האחרונות, OFT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.7151 לבין שיא של $ 0.7358, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OFTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.9501524982950932, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.12831404520187653.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OFT השתנה ב +0.79% במהלך השעה האחרונה, +0.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ONFA Token (OFT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של ONFA Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.28M. ההיצע במחזור של OFT הוא 0.00, עם היצע כולל של 288882010.260989. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 218.10M.

ONFA Token (OFT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של ONFA Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.001596+0.22%
30 ימים$ -0.1678-18.76%
60 ימים$ +0.361+98.63%
90 ימים$ +0.4967+215.67%
ONFA Token שינוי מחיר היום

היום,OFT רשם שינוי של $ +0.001596 (+0.22%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

ONFA Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.1678 (-18.76%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

ONFA Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,OFT ראה שינוי של $ +0.361 (+98.63%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

ONFA Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.4967 (+215.67%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של ONFA Token (OFT)?

בדוק את ONFA Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהONFA Token (OFT)

ONFA is a versatile and convenient cryptocurrency wallet that allows users to store, manage, and trade various cryptocurrencies with ease.

ONFA Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול ONFA Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקOFT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים ONFA Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךONFA Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

ONFA Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ONFA Token (OFT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ONFA Token (OFT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ONFA Token.

בדוק את ONFA Token תחזית המחיר עכשיו‏!

ONFA Token (OFT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ONFA Token (OFT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OFT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות ONFA Token (OFT)

מחפש איך לקנותONFA Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש ONFA Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ONFA Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של ONFA Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרONFA Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על ONFA Token

כמה שווה ONFA Token (OFT) היום?
החי OFTהמחיר ב USD הוא 0.727 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OFT ל USD?
המחיר הנוכחי של OFT ל USD הוא $ 0.727. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ONFA Token?
שווי השוק של OFT הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OFT?
ההיצע במחזור של OFT הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OFT?
‏‏OFT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.9501524982950932 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OFT?
OFT ‏‏רשם מחירATL של 0.12831404520187653 USD.
מהו נפח המסחר של OFT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OFT הוא $ 2.28M USD.
האם OFT יעלה השנה?
OFT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OFT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:29:16 (UTC+8)

ONFA Token (OFT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

