ONFA Token (OFT) מידע ONFA is a versatile and convenient cryptocurrency wallet that allows users to store, manage, and trade various cryptocurrencies with ease. אתר רשמי: https://onfa.io/ מסמך לבן: https://drive.google.com/file/d/1B5myQk8TRo6saTMsA47raZmw7pZCVzBU/view סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x297c6470cc7a3fe5cf8e5d977c33a2d4b4d9b126 קנה OFTעכשיו!

ONFA Token (OFT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור ONFA Token (OFT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 288.88M $ 288.88M $ 288.88M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 217.77M $ 217.77M $ 217.77M שיא כל הזמנים: $ 1.622 $ 1.622 $ 1.622 שפל כל הזמנים: $ 0.12831404520187653 $ 0.12831404520187653 $ 0.12831404520187653 מחיר נוכחי: $ 0.7259 $ 0.7259 $ 0.7259 למידע נוסף על ONFA Token (OFT) מחיר

ONFA Token (OFT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של ONFA Token (OFT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של OFT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות OFTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את OFTטוקניומיקה, חקרו אתOFTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות OFT מעוניין להוסיף את ONFA Token (OFT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת OFT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות OFT ב-MEXC עכשיו!

ONFA Token (OFT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של OFTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה OFT עכשיו את היסטוריית המחירים!

OFT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן OFT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו OFT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה OFTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

