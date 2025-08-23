עוד על ODOS

Odos סֵמֶל

Odos מְחִיר(ODOS)

1 ODOS ל USDמחיר חי:

$0.005205
$0.005205
-10.87%1D
USD
Odos (ODOS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:01:27 (UTC+8)

Odos (ODOS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.005037
$ 0.005037
24 שעות נמוך
$ 0.006182
$ 0.006182
גבוה 24 שעות

$ 0.005037
$ 0.005037

$ 0.006182
$ 0.006182

$ 0.05164009642882959
$ 0.05164009642882959

$ 0.002358350385359093
$ 0.002358350385359093

+0.30%

-10.87%

+17.33%

+17.33%

Odos (ODOS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.005205. במהלך 24 השעות האחרונות, ODOS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.005037 לבין שיא של $ 0.006182, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ODOSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.05164009642882959, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002358350385359093.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ODOS השתנה ב +0.30% במהלך השעה האחרונה, -10.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+17.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Odos (ODOS) מידע שוק

No.1106

$ 10.76M
$ 10.76M

$ 618.74K
$ 618.74K

$ 52.05M
$ 52.05M

2.07B
2.07B

10,000,000,000
10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000

20.66%

BASE

שווי השוק הנוכחי של Odos הוא $ 10.76M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 618.74K. ההיצע במחזור של ODOS הוא 2.07B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 52.05M.

Odos (ODOS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Odosהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00063478-10.87%
30 ימים$ +0.000209+4.18%
60 ימים$ +0.000461+9.71%
90 ימים$ -0.00201-27.86%
Odos שינוי מחיר היום

היום,ODOS רשם שינוי של $ -0.00063478 (-10.87%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Odos שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000209 (+4.18%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Odos שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ODOS ראה שינוי של $ +0.000461 (+9.71%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Odos שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00201 (-27.86%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Odos (ODOS)?

בדוק את Odos עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהOdos (ODOS)

Odos is a market-leading DeFi aggregator. The ODOS token powers the Odos DAO’s governance and loyalty program.

Odos זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Odosההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקODOS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Odosאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךOdos לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Odosתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Odos (ODOS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Odos (ODOS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Odos.

בדוק את Odos תחזית המחיר עכשיו‏!

Odos (ODOS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Odos (ODOS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ODOS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Odos (ODOS)

מחפש איך לקנותOdos? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Odosב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ODOS למטבעות מקומיים

Odos מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Odos, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרOdos הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Odos

כמה שווה Odos (ODOS) היום?
החי ODOSהמחיר ב USD הוא 0.005205 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ODOS ל USD?
המחיר הנוכחי של ODOS ל USD הוא $ 0.005205. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Odos?
שווי השוק של ODOS הוא $ 10.76M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ODOS?
ההיצע במחזור של ODOS הוא 2.07B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ODOS?
‏‏ODOS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.05164009642882959 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ODOS?
ODOS ‏‏רשם מחירATL של 0.002358350385359093 USD.
מהו נפח המסחר של ODOS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ODOS הוא $ 618.74K USD.
האם ODOS יעלה השנה?
ODOS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ODOS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 23:01:27 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

$0.005205
