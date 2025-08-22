עוד על OCTA

OCTA מידע על מחיר

OCTA מסמך לבן

OCTA אתר רשמי

OCTA טוקניומיקה

OCTA תחזית מחיר

OCTA היסטוריה

OCTA מדריך קנייה

OCTAממיר מטבעות לפיאט

OCTA ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

OCTA סֵמֶל

OCTA מְחִיר(OCTA)

1 OCTA ל USDמחיר חי:

$0.4262
$0.4262$0.4262
-6.67%1D
USD
OCTA (OCTA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:38:32 (UTC+8)

OCTA (OCTA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.422
$ 0.422$ 0.422
24 שעות נמוך
$ 0.4887
$ 0.4887$ 0.4887
גבוה 24 שעות

$ 0.422
$ 0.422$ 0.422

$ 0.4887
$ 0.4887$ 0.4887

$ 2.493419475975837
$ 2.493419475975837$ 2.493419475975837

$ 0.12048842260800421
$ 0.12048842260800421$ 0.12048842260800421

+0.47%

-6.67%

-5.58%

-5.58%

OCTA (OCTA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.4267. במהלך 24 השעות האחרונות, OCTA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.422 לבין שיא של $ 0.4887, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OCTAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.493419475975837, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.12048842260800421.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OCTA השתנה ב +0.47% במהלך השעה האחרונה, -6.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

OCTA (OCTA) מידע שוק

No.941

$ 16.42M
$ 16.42M$ 16.42M

$ 333.18K
$ 333.18K$ 333.18K

$ 20.48M
$ 20.48M$ 20.48M

38.48M
38.48M 38.48M

48,000,000
48,000,000 48,000,000

37,959,514.4540972
37,959,514.4540972 37,959,514.4540972

80.17%

OCTA

שווי השוק הנוכחי של OCTA הוא $ 16.42M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 333.18K. ההיצע במחזור של OCTA הוא 38.48M, עם היצע כולל של 37959514.4540972. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.48M.

OCTA (OCTA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של OCTAהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.030459-6.67%
30 ימים$ -0.056-11.61%
60 ימים$ +0.1044+32.39%
90 ימים$ -0.0423-9.02%
OCTA שינוי מחיר היום

היום,OCTA רשם שינוי של $ -0.030459 (-6.67%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

OCTA שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.056 (-11.61%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

OCTA שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,OCTA ראה שינוי של $ +0.1044 (+32.39%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

OCTA שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0423 (-9.02%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של OCTA (OCTA)?

בדוק את OCTA עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהOCTA (OCTA)

OctaSpace is a decentralized computing platform specializing in rendering, data science, and AI tasks. Our marketplace empowers users to set pricing for equitable access. Utilizing an L1 blockchain merging PoW and PoA, we prioritize high performance. OctaSpace also offers a secure VPN service for online anonymity.

OCTA זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול OCTAההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקOCTA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים OCTAאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךOCTA לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

OCTAתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה OCTA (OCTA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות OCTA (OCTA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור OCTA.

בדוק את OCTA תחזית המחיר עכשיו‏!

OCTA (OCTA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של OCTA (OCTA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OCTA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות OCTA (OCTA)

מחפש איך לקנותOCTA? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש OCTAב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

OCTA למטבעות מקומיים

1 OCTA(OCTA) ל VND
11,228.6105
1 OCTA(OCTA) ל AUD
A$0.657118
1 OCTA(OCTA) ל GBP
0.315758
1 OCTA(OCTA) ל EUR
0.362695
1 OCTA(OCTA) ל USD
$0.4267
1 OCTA(OCTA) ל MYR
RM1.79214
1 OCTA(OCTA) ל TRY
17.4947
1 OCTA(OCTA) ל JPY
¥62.7249
1 OCTA(OCTA) ל ARS
ARS$563.6707
1 OCTA(OCTA) ל RUB
34.494428
1 OCTA(OCTA) ל INR
37.357585
1 OCTA(OCTA) ל IDR
Rp6,882.257101
1 OCTA(OCTA) ל KRW
592.635096
1 OCTA(OCTA) ל PHP
24.168288
1 OCTA(OCTA) ל EGP
￡E.20.707751
1 OCTA(OCTA) ל BRL
R$2.316981
1 OCTA(OCTA) ל CAD
C$0.588846
1 OCTA(OCTA) ל BDT
51.912322
1 OCTA(OCTA) ל NGN
652.445635
1 OCTA(OCTA) ל COP
$1,713.652802
1 OCTA(OCTA) ל ZAR
R.7.492852
1 OCTA(OCTA) ל UAH
17.686715
1 OCTA(OCTA) ל VES
Bs59.738
1 OCTA(OCTA) ל CLP
$409.632
1 OCTA(OCTA) ל PKR
Rs120.977984
1 OCTA(OCTA) ל KZT
228.301568
1 OCTA(OCTA) ל THB
฿13.837881
1 OCTA(OCTA) ל TWD
NT$13.010083
1 OCTA(OCTA) ל AED
د.إ1.565989
1 OCTA(OCTA) ל CHF
Fr0.34136
1 OCTA(OCTA) ל HKD
HK$3.332527
1 OCTA(OCTA) ל AMD
֏163.357828
1 OCTA(OCTA) ל MAD
.د.م3.8403
1 OCTA(OCTA) ל MXN
$7.949421
1 OCTA(OCTA) ל SAR
ريال1.600125
1 OCTA(OCTA) ל PLN
1.553188
1 OCTA(OCTA) ל RON
лв1.843344
1 OCTA(OCTA) ל SEK
kr4.057917
1 OCTA(OCTA) ל BGN
лв0.712589
1 OCTA(OCTA) ל HUF
Ft145.03533
1 OCTA(OCTA) ל CZK
8.952166
1 OCTA(OCTA) ל KWD
د.ك0.1301435
1 OCTA(OCTA) ל ILS
1.437979
1 OCTA(OCTA) ל AOA
Kz388.966919
1 OCTA(OCTA) ל BHD
.د.ب0.1608659
1 OCTA(OCTA) ל BMD
$0.4267
1 OCTA(OCTA) ל DKK
kr2.722346
1 OCTA(OCTA) ל HNL
L11.171006
1 OCTA(OCTA) ל MUR
19.474588
1 OCTA(OCTA) ל NAD
$7.480051
1 OCTA(OCTA) ל NOK
kr4.305403
1 OCTA(OCTA) ל NZD
$0.72539
1 OCTA(OCTA) ל PAB
B/.0.4267
1 OCTA(OCTA) ל PGK
K1.800674
1 OCTA(OCTA) ל QAR
ر.ق1.548921
1 OCTA(OCTA) ל RSD
дин.42.746806

OCTA מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של OCTA, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרOCTA הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על OCTA

כמה שווה OCTA (OCTA) היום?
החי OCTAהמחיר ב USD הוא 0.4267 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OCTA ל USD?
המחיר הנוכחי של OCTA ל USD הוא $ 0.4267. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של OCTA?
שווי השוק של OCTA הוא $ 16.42M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OCTA?
ההיצע במחזור של OCTA הוא 38.48M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OCTA?
‏‏OCTA השיג מחיר שיא (ATH) של 2.493419475975837 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OCTA?
OCTA ‏‏רשם מחירATL של 0.12048842260800421 USD.
מהו נפח המסחר של OCTA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OCTA הוא $ 333.18K USD.
האם OCTA יעלה השנה?
OCTA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OCTA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:38:32 (UTC+8)

OCTA (OCTA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

OCTA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

OCTA
OCTA
USD
USD

1 OCTA = 0.4267 USD

מסחרOCTA

USDTOCTA
$0.4262
$0.4262$0.4262
-6.67%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד