OCTA (OCTA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.4267. במהלך 24 השעות האחרונות, OCTA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.422 לבין שיא של $ 0.4887, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OCTAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.493419475975837, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.12048842260800421.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, OCTA השתנה ב +0.47% במהלך השעה האחרונה, -6.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
OCTA (OCTA) מידע שוק
No.941
$ 16.42M
$ 16.42M$ 16.42M
$ 333.18K
$ 333.18K$ 333.18K
$ 20.48M
$ 20.48M$ 20.48M
38.48M
38.48M 38.48M
48,000,000
48,000,000 48,000,000
37,959,514.4540972
37,959,514.4540972 37,959,514.4540972
80.17%
OCTA
שווי השוק הנוכחי של OCTA הוא $ 16.42M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 333.18K. ההיצע במחזור של OCTA הוא 38.48M, עם היצע כולל של 37959514.4540972. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.48M.
OCTA (OCTA) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של OCTAהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.030459
-6.67%
30 ימים
$ -0.056
-11.61%
60 ימים
$ +0.1044
+32.39%
90 ימים
$ -0.0423
-9.02%
OCTA שינוי מחיר היום
היום,OCTA רשם שינוי של $ -0.030459 (-6.67%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
OCTA שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.056 (-11.61%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
OCTA שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,OCTA ראה שינוי של $ +0.1044 (+32.39%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
OCTA שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0423 (-9.02%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של OCTA (OCTA)?
OctaSpace is a decentralized computing platform specializing in rendering, data science, and AI tasks. Our marketplace empowers users to set pricing for equitable access. Utilizing an L1 blockchain merging PoW and PoA, we prioritize high performance. OctaSpace also offers a secure VPN service for online anonymity.
