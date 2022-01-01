OCTA (OCTA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי OCTA (OCTA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

OCTA (OCTA) מידע OctaSpace is a decentralized computing platform specializing in rendering, data science, and AI tasks. Our marketplace empowers users to set pricing for equitable access. Utilizing an L1 blockchain merging PoW and PoA, we prioritize high performance. OctaSpace also offers a secure VPN service for online anonymity. אתר רשמי: https://octa.space מסמך לבן: https://whitepaper.octa.space/octaspace-whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://scan.octa.space/ קנה OCTAעכשיו!

OCTA (OCTA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור OCTA (OCTA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 16.62M $ 16.62M $ 16.62M ההיצע הכולל: $ 37.96M $ 37.96M $ 37.96M אספקה במחזור: $ 38.51M $ 38.51M $ 38.51M FDV (שווי מדולל מלא): $ 20.72M $ 20.72M $ 20.72M שיא כל הזמנים: $ 2.43 $ 2.43 $ 2.43 שפל כל הזמנים: $ 0.12048842260800421 $ 0.12048842260800421 $ 0.12048842260800421 מחיר נוכחי: $ 0.4316 $ 0.4316 $ 0.4316 למידע נוסף על OCTA (OCTA) מחיר

OCTA (OCTA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של OCTA (OCTA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של OCTA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות OCTAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את OCTAטוקניומיקה, חקרו אתOCTAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות OCTA מעוניין להוסיף את OCTA (OCTA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת OCTA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות OCTA ב-MEXC עכשיו!

OCTA (OCTA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של OCTAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה OCTA עכשיו את היסטוריית המחירים!

OCTA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן OCTA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו OCTA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה OCTAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

