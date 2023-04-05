OCTA

OctaSpace is a decentralized computing platform specializing in rendering, data science, and AI tasks. Our marketplace empowers users to set pricing for equitable access. Utilizing an L1 blockchain merging PoW and PoA, we prioritize high performance. OctaSpace also offers a secure VPN service for online anonymity.

שֵׁםOCTA

דירוגNo.953

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)1.48%

אספקת מחזור38,780,165

מקסימום היצע48,000,000

אספקה כוללת37,959,514.4540972

שיעור מחזור0.8079%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים2.493419475975837,2024-07-11

המחיר הנמוך ביותר0.12048842260800421,2023-04-05

בלוקצ'יין ציבוריOCTA

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

Loading...