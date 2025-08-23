Omnity Network (OCT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.09541. במהלך 24 השעות האחרונות, OCT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.09191 לבין שיא של $ 0.0994, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OCTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.02358152056363, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03422018341808665.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, OCT השתנה ב -1.11% במהלך השעה האחרונה, -3.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+23.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Omnity Network (OCT) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Omnity Network הוא $ 9.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 58.48K. ההיצע במחזור של OCT הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.54M.
Omnity Network (OCT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Omnity Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0035836
-3.62%
30 ימים
$ +0.05462
+133.90%
60 ימים
$ +0.02261
+31.05%
90 ימים
$ +0.00557
+6.19%
Omnity Network שינוי מחיר היום
היום,OCT רשם שינוי של $ -0.0035836 (-3.62%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Omnity Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.05462 (+133.90%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Omnity Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,OCT ראה שינוי של $ +0.02261 (+31.05%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Omnity Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00557 (+6.19%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Omnity Network (OCT)?
The Asset Hub of the Bitcoin Ecosystem. Omnity is a fully on-chain and easy-to-use bridge for Bitcoin token holders.
Omnity Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Omnity Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקOCT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Omnity Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךOmnity Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Omnity Networkתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Omnity Network (OCT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Omnity Network (OCT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Omnity Network.
הבנת הטוקנומיקה של Omnity Network (OCT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OCT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Omnity Network (OCT)
מחפש איך לקנותOmnity Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Omnity Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.