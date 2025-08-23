עוד על OCT

Omnity Network סֵמֶל

Omnity Network מְחִיר(OCT)

1 OCT ל USDמחיר חי:

$0.09541
$0.09541$0.09541
-3.62%1D
USD
Omnity Network (OCT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:49:39 (UTC+8)

Omnity Network (OCT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.09191
$ 0.09191$ 0.09191
24 שעות נמוך
$ 0.0994
$ 0.0994$ 0.0994
גבוה 24 שעות

$ 0.09191
$ 0.09191$ 0.09191

$ 0.0994
$ 0.0994$ 0.0994

$ 7.02358152056363
$ 7.02358152056363$ 7.02358152056363

$ 0.03422018341808665
$ 0.03422018341808665$ 0.03422018341808665

-1.11%

-3.62%

+23.74%

+23.74%

Omnity Network (OCT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.09541. במהלך 24 השעות האחרונות, OCT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.09191 לבין שיא של $ 0.0994, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OCTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.02358152056363, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.03422018341808665.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OCT השתנה ב -1.11% במהלך השעה האחרונה, -3.62% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+23.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Omnity Network (OCT) מידע שוק

No.1163

$ 9.54M
$ 9.54M$ 9.54M

$ 58.48K
$ 58.48K$ 58.48K

$ 9.54M
$ 9.54M$ 9.54M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Omnity Network הוא $ 9.54M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 58.48K. ההיצע במחזור של OCT הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.54M.

Omnity Network (OCT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Omnity Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0035836-3.62%
30 ימים$ +0.05462+133.90%
60 ימים$ +0.02261+31.05%
90 ימים$ +0.00557+6.19%
Omnity Network שינוי מחיר היום

היום,OCT רשם שינוי של $ -0.0035836 (-3.62%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Omnity Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.05462 (+133.90%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Omnity Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,OCT ראה שינוי של $ +0.02261 (+31.05%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Omnity Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00557 (+6.19%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Omnity Network (OCT)?

בדוק את Omnity Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהOmnity Network (OCT)

The Asset Hub of the Bitcoin Ecosystem. Omnity is a fully on-chain and easy-to-use bridge for Bitcoin token holders.

Omnity Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Omnity Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקOCT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Omnity Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךOmnity Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Omnity Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Omnity Network (OCT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Omnity Network (OCT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Omnity Network.

בדוק את Omnity Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Omnity Network (OCT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Omnity Network (OCT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OCT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Omnity Network (OCT)

מחפש איך לקנותOmnity Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Omnity Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

OCT למטבעות מקומיים

1 Omnity Network(OCT) ל VND
2,510.71415
1 Omnity Network(OCT) ל AUD
A$0.1459773
1 Omnity Network(OCT) ל GBP
0.0706034
1 Omnity Network(OCT) ל EUR
0.0810985
1 Omnity Network(OCT) ל USD
$0.09541
1 Omnity Network(OCT) ל MYR
RM0.400722
1 Omnity Network(OCT) ל TRY
3.91181
1 Omnity Network(OCT) ל JPY
¥14.02527
1 Omnity Network(OCT) ל ARS
ARS$126.5375125
1 Omnity Network(OCT) ל RUB
7.7129444
1 Omnity Network(OCT) ל INR
8.3521914
1 Omnity Network(OCT) ל IDR
Rp1,538.8707523
1 Omnity Network(OCT) ל KRW
132.5130408
1 Omnity Network(OCT) ל PHP
5.4049765
1 Omnity Network(OCT) ל EGP
￡E.4.6292932
1 Omnity Network(OCT) ל BRL
R$0.5171222
1 Omnity Network(OCT) ל CAD
C$0.1316658
1 Omnity Network(OCT) ל BDT
11.6075806
1 Omnity Network(OCT) ל NGN
145.8866605
1 Omnity Network(OCT) ל COP
$381.64
1 Omnity Network(OCT) ל ZAR
R.1.6753996
1 Omnity Network(OCT) ל UAH
3.9547445
1 Omnity Network(OCT) ל VES
Bs13.3574
1 Omnity Network(OCT) ל CLP
$91.5936
1 Omnity Network(OCT) ל PKR
Rs27.0506432
1 Omnity Network(OCT) ל KZT
51.0481664
1 Omnity Network(OCT) ל THB
฿3.0941463
1 Omnity Network(OCT) ל TWD
NT$2.9080968
1 Omnity Network(OCT) ל AED
د.إ0.3501547
1 Omnity Network(OCT) ל CHF
Fr0.076328
1 Omnity Network(OCT) ל HKD
HK$0.7451521
1 Omnity Network(OCT) ל AMD
֏36.5267644
1 Omnity Network(OCT) ל MAD
.د.م0.85869
1 Omnity Network(OCT) ל MXN
$1.7755801
1 Omnity Network(OCT) ל SAR
ريال0.3577875
1 Omnity Network(OCT) ל PLN
0.3472924
1 Omnity Network(OCT) ל RON
лв0.4112171
1 Omnity Network(OCT) ל SEK
kr0.9083032
1 Omnity Network(OCT) ל BGN
лв0.1593347
1 Omnity Network(OCT) ל HUF
Ft32.4184098
1 Omnity Network(OCT) ל CZK
2.0017018
1 Omnity Network(OCT) ל KWD
د.ك0.02910005
1 Omnity Network(OCT) ל ILS
0.3215317
1 Omnity Network(OCT) ל AOA
Kz86.9728937
1 Omnity Network(OCT) ל BHD
.د.ب0.03596957
1 Omnity Network(OCT) ל BMD
$0.09541
1 Omnity Network(OCT) ל DKK
kr0.6077617
1 Omnity Network(OCT) ל HNL
L2.4978338
1 Omnity Network(OCT) ל MUR
4.3545124
1 Omnity Network(OCT) ל NAD
$1.6725373
1 Omnity Network(OCT) ל NOK
kr0.9617328
1 Omnity Network(OCT) ל NZD
$0.162197
1 Omnity Network(OCT) ל PAB
B/.0.09541
1 Omnity Network(OCT) ל PGK
K0.4026302
1 Omnity Network(OCT) ל QAR
ر.ق0.3463383
1 Omnity Network(OCT) ל RSD
дин.9.5553115

Omnity Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Omnity Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרOmnity Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Omnity Network

כמה שווה Omnity Network (OCT) היום?
החי OCTהמחיר ב USD הוא 0.09541 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OCT ל USD?
המחיר הנוכחי של OCT ל USD הוא $ 0.09541. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Omnity Network?
שווי השוק של OCT הוא $ 9.54M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OCT?
ההיצע במחזור של OCT הוא 100.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OCT?
‏‏OCT השיג מחיר שיא (ATH) של 7.02358152056363 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OCT?
OCT ‏‏רשם מחירATL של 0.03422018341808665 USD.
מהו נפח המסחר של OCT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OCT הוא $ 58.48K USD.
האם OCT יעלה השנה?
OCT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OCT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:49:39 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

OCT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

OCT
OCT
USD
USD

1 OCT = 0.09541 USD

מסחרOCT

USDTOCT
$0.09541
$0.09541$0.09541
-3.64%

