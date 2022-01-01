Omnity Network (OCT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Omnity Network (OCT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Omnity Network (OCT) מידע The Asset Hub of the Bitcoin Ecosystem. Omnity is a fully on-chain and easy-to-use bridge for Bitcoin token holders. אתר רשמי: https://www.omnity.network/ מסמך לבן: https://docs.google.com/document/d/10RSrGfj2Z-LmVhuAXX0Jon-9P9CO6k5ZNfS2hrQB72I/edit?tab=t.0#heading=h.5qlvro4pcib6 סייר בלוקים: https://explorer.omnity.network/ קנה OCTעכשיו!

Omnity Network (OCT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Omnity Network (OCT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 9.79M ההיצע הכולל: $ 100.00M אספקה במחזור: $ 100.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 9.79M שיא כל הזמנים: $ 6.991 שפל כל הזמנים: $ 0.03422018341808665 מחיר נוכחי: $ 0.09786 למידע נוסף על Omnity Network (OCT) מחיר

Omnity Network (OCT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Omnity Network (OCT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של OCT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות OCTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את OCTטוקניומיקה, חקרו אתOCTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות OCT מעוניין להוסיף את Omnity Network (OCT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת OCT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות OCT ב-MEXC עכשיו!

Omnity Network (OCT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של OCTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה OCT עכשיו את היסטוריית המחירים!

OCT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן OCT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו OCT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה OCTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

