Orbiter Finance סֵמֶל

Orbiter Finance מְחִיר(OBT)

$0.005506
-3.57%1D
USD
Orbiter Finance (OBT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:29:01 (UTC+8)

Orbiter Finance (OBT) מידע על מחיר (USD)

$ 0.005471
24 שעות נמוך
$ 0.005844
גבוה 24 שעות

-0.37%

-3.57%

-4.38%

-4.38%

Orbiter Finance (OBT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.005508. במהלך 24 השעות האחרונות, OBT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.005471 לבין שיא של $ 0.005844, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OBTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03263069868224823, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.005480979824840368.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OBT השתנה ב -0.37% במהלך השעה האחרונה, -3.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Orbiter Finance (OBT) מידע שוק

No.801

$ 26.44M
$ 4.49M
$ 55.08M
4.80B
10,000,000,000
10,000,000,000
48.00%

ARB

שווי השוק הנוכחי של Orbiter Finance הוא $ 26.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.49M. ההיצע במחזור של OBT הוא 4.80B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 55.08M.

Orbiter Finance (OBT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Orbiter Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00020384-3.57%
30 ימים$ -0.001216-18.09%
60 ימים$ -0.001064-16.19%
90 ימים$ -0.005481-49.88%
Orbiter Finance שינוי מחיר היום

היום,OBT רשם שינוי של $ -0.00020384 (-3.57%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Orbiter Finance שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.001216 (-18.09%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Orbiter Finance שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,OBT ראה שינוי של $ -0.001064 (-16.19%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Orbiter Finance שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.005481 (-49.88%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Orbiter Finance (OBT)?

בדוק את Orbiter Finance עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהOrbiter Finance (OBT)

Orbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era.

Orbiter Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Orbiter Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקOBT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Orbiter Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךOrbiter Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Orbiter Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Orbiter Finance (OBT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Orbiter Finance (OBT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Orbiter Finance.

בדוק את Orbiter Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

Orbiter Finance (OBT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Orbiter Finance (OBT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OBT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Orbiter Finance (OBT)

מחפש איך לקנותOrbiter Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Orbiter Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

OBT למטבעות מקומיים

1 Orbiter Finance(OBT) ל VND
144.94302
1 Orbiter Finance(OBT) ל AUD
A$0.00842724
1 Orbiter Finance(OBT) ל GBP
0.00407592
1 Orbiter Finance(OBT) ל EUR
0.0046818
1 Orbiter Finance(OBT) ל USD
$0.005508
1 Orbiter Finance(OBT) ל MYR
RM0.0231336
1 Orbiter Finance(OBT) ל TRY
0.22571784
1 Orbiter Finance(OBT) ל JPY
¥0.809676
1 Orbiter Finance(OBT) ל ARS
ARS$7.276068
1 Orbiter Finance(OBT) ל RUB
0.44526672
1 Orbiter Finance(OBT) ל INR
0.4822254
1 Orbiter Finance(OBT) ל IDR
Rp90.29506752
1 Orbiter Finance(OBT) ל KRW
7.63937568
1 Orbiter Finance(OBT) ל PHP
0.31186296
1 Orbiter Finance(OBT) ל EGP
￡E.0.26719308
1 Orbiter Finance(OBT) ל BRL
R$0.02985336
1 Orbiter Finance(OBT) ל CAD
C$0.00760104
1 Orbiter Finance(OBT) ל BDT
0.67010328
1 Orbiter Finance(OBT) ל NGN
8.40911868
1 Orbiter Finance(OBT) ל COP
$22.12045848
1 Orbiter Finance(OBT) ל ZAR
R.0.09661032
1 Orbiter Finance(OBT) ל UAH
0.2283066
1 Orbiter Finance(OBT) ל VES
Bs0.77112
1 Orbiter Finance(OBT) ל CLP
$5.282172
1 Orbiter Finance(OBT) ל PKR
Rs1.56162816
1 Orbiter Finance(OBT) ל KZT
2.94700032
1 Orbiter Finance(OBT) ל THB
฿0.17862444
1 Orbiter Finance(OBT) ל TWD
NT$0.16777368
1 Orbiter Finance(OBT) ל AED
د.إ0.02021436
1 Orbiter Finance(OBT) ל CHF
Fr0.0044064
1 Orbiter Finance(OBT) ל HKD
HK$0.04301748
1 Orbiter Finance(OBT) ל AMD
֏2.10306456
1 Orbiter Finance(OBT) ל MAD
.د.م0.049572
1 Orbiter Finance(OBT) ל MXN
$0.10266912
1 Orbiter Finance(OBT) ל SAR
ريال0.020655
1 Orbiter Finance(OBT) ל PLN
0.02004912
1 Orbiter Finance(OBT) ל RON
лв0.02379456
1 Orbiter Finance(OBT) ל SEK
kr0.05238108
1 Orbiter Finance(OBT) ל BGN
лв0.00919836
1 Orbiter Finance(OBT) ל HUF
Ft1.87283016
1 Orbiter Finance(OBT) ל CZK
0.11555784
1 Orbiter Finance(OBT) ל KWD
د.ك0.00167994
1 Orbiter Finance(OBT) ל ILS
0.01856196
1 Orbiter Finance(OBT) ל AOA
Kz5.02092756
1 Orbiter Finance(OBT) ל BHD
.د.ب0.002071008
1 Orbiter Finance(OBT) ל BMD
$0.005508
1 Orbiter Finance(OBT) ל DKK
kr0.03514104
1 Orbiter Finance(OBT) ל HNL
L0.14419944
1 Orbiter Finance(OBT) ל MUR
0.25138512
1 Orbiter Finance(OBT) ל NAD
$0.09655524
1 Orbiter Finance(OBT) ל NOK
kr0.0556308
1 Orbiter Finance(OBT) ל NZD
$0.0093636
1 Orbiter Finance(OBT) ל PAB
B/.0.005508
1 Orbiter Finance(OBT) ל PGK
K0.02324376
1 Orbiter Finance(OBT) ל QAR
ر.ق0.01999404
1 Orbiter Finance(OBT) ל RSD
дин.0.5516262

Orbiter Finance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Orbiter Finance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרOrbiter Finance הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Orbiter Finance

כמה שווה Orbiter Finance (OBT) היום?
החי OBTהמחיר ב USD הוא 0.005508 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OBT ל USD?
המחיר הנוכחי של OBT ל USD הוא $ 0.005508. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Orbiter Finance?
שווי השוק של OBT הוא $ 26.44M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OBT?
ההיצע במחזור של OBT הוא 4.80B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OBT?
‏‏OBT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03263069868224823 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OBT?
OBT ‏‏רשם מחירATL של 0.005480979824840368 USD.
מהו נפח המסחר של OBT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OBT הוא $ 4.49M USD.
האם OBT יעלה השנה?
OBT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OBT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:29:01 (UTC+8)

Orbiter Finance (OBT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

