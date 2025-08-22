Orbiter Finance (OBT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.005508. במהלך 24 השעות האחרונות, OBT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.005471 לבין שיא של $ 0.005844, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OBTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03263069868224823, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.005480979824840368.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, OBT השתנה ב -0.37% במהלך השעה האחרונה, -3.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Orbiter Finance (OBT) מידע שוק
No.801
$ 26.44M
$ 26.44M
$ 4.49M
$ 4.49M
$ 55.08M
$ 55.08M
4.80B
4.80B
10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000
48.00%
ARB
שווי השוק הנוכחי של Orbiter Finance הוא $ 26.44M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.49M. ההיצע במחזור של OBT הוא 4.80B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 55.08M.
Orbiter Finance (OBT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Orbiter Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00020384
-3.57%
30 ימים
$ -0.001216
-18.09%
60 ימים
$ -0.001064
-16.19%
90 ימים
$ -0.005481
-49.88%
Orbiter Finance שינוי מחיר היום
היום,OBT רשם שינוי של $ -0.00020384 (-3.57%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Orbiter Finance שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.001216 (-18.09%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Orbiter Finance שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,OBT ראה שינוי של $ -0.001064 (-16.19%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Orbiter Finance שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.005481 (-49.88%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Orbiter Finance (OBT)?
Orbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era.
Orbiter Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Orbiter Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקOBT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Orbiter Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךOrbiter Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Orbiter Financeתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Orbiter Finance (OBT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Orbiter Finance (OBT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Orbiter Finance.
הבנת הטוקנומיקה של Orbiter Finance (OBT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OBT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Orbiter Finance (OBT)
מחפש איך לקנותOrbiter Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Orbiter Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.