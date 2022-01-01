Orbiter Finance (OBT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Orbiter Finance (OBT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Orbiter Finance (OBT) מידע Orbiter Finance is a ZK-tech-based interoperability protocol that enhances blockchain interactions' security, seamless interoperability, and reduces liquidity fragmentation through innovative solutions like a universal cross-chain protocol and Omni Account Abstraction, aiming to redefine the Web3 experience in the omni-chain era. אתר רשמי: https://www.orbiter.finance סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x4af322Ff4A6f2858F6B51E546B9EC499654493C5 קנה OBTעכשיו!

Orbiter Finance (OBT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Orbiter Finance (OBT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 26.33M $ 26.33M $ 26.33M ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 4.80B $ 4.80B $ 4.80B FDV (שווי מדולל מלא): $ 54.86M $ 54.86M $ 54.86M שיא כל הזמנים: $ 0.033718 $ 0.033718 $ 0.033718 שפל כל הזמנים: $ 0.005335529675148287 $ 0.005335529675148287 $ 0.005335529675148287 מחיר נוכחי: $ 0.005486 $ 0.005486 $ 0.005486 למידע נוסף על Orbiter Finance (OBT) מחיר

Orbiter Finance (OBT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Orbiter Finance (OBT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של OBT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות OBTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את OBTטוקניומיקה, חקרו אתOBTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Orbiter Finance (OBT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של OBTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה OBT עכשיו את היסטוריית המחירים!

OBT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן OBT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו OBT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה OBTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

