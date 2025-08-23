Obol (OBOL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.10873. במהלך 24 השעות האחרונות, OBOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.10788 לבין שיא של $ 0.12226, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OBOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.5021534033503295, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.09086281099675668.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, OBOL השתנה ב -0.58% במהלך השעה האחרונה, -5.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Obol (OBOL) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Obol הוא $ 17.51M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 156.64K. ההיצע במחזור של OBOL הוא 161.02M, עם היצע כולל של 500000000.0000001. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 54.37M.
Obol (OBOL) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Obolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0067437
-5.84%
30 ימים
$ -0.03517
-24.45%
60 ימים
$ -0.03497
-24.34%
90 ימים
$ -0.05177
-32.26%
Obol שינוי מחיר היום
היום,OBOL רשם שינוי של $ -0.0067437 (-5.84%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Obol שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.03517 (-24.45%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Obol שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,OBOL ראה שינוי של $ -0.03497 (-24.34%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Obol שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.05177 (-32.26%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Obol (OBOL)?
Obol exists to distribute, decentralize, and democratize the digital infrastructure of the future — starting with Ethereum, and expanding to all of Web3. As the foundation for Layer 1 blockchains and decentralized infrastructure networks, the Obol Collective is home to the world’s largest decentralized operator ecosystem. Today, over 800 operators globally decentralized operators run Obol Distributed Validators (DVs) to secure more than $1B on mainnet. Obol DVs deliver better performance, fewer risks, and greater rewards than traditional validators — empowering anyone to run high-performance, slashing-resistant validators.
Obolתחזית מחיר (USD)
איך לקנות Obol (OBOL)
