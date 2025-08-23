עוד על OBOL

Obol

Obol מְחִיר(OBOL)

1 OBOL ל USDמחיר חי:

$0.10873
$0.10873$0.10873
-5.84%1D
USD
Obol (OBOL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:49:32 (UTC+8)

Obol (OBOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.10788
$ 0.10788$ 0.10788
24 שעות נמוך
$ 0.12226
$ 0.12226$ 0.12226
גבוה 24 שעות

$ 0.10788
$ 0.10788$ 0.10788

$ 0.12226
$ 0.12226$ 0.12226

$ 0.5021534033503295
$ 0.5021534033503295$ 0.5021534033503295

$ 0.09086281099675668
$ 0.09086281099675668$ 0.09086281099675668

-0.58%

-5.84%

-2.26%

-2.26%

Obol (OBOL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.10873. במהלך 24 השעות האחרונות, OBOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.10788 לבין שיא של $ 0.12226, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. OBOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.5021534033503295, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.09086281099675668.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, OBOL השתנה ב -0.58% במהלך השעה האחרונה, -5.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Obol (OBOL) מידע שוק

No.938

$ 17.51M
$ 17.51M$ 17.51M

$ 156.64K
$ 156.64K$ 156.64K

$ 54.37M
$ 54.37M$ 54.37M

161.02M
161.02M 161.02M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000.0000001
500,000,000.0000001 500,000,000.0000001

32.20%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Obol הוא $ 17.51M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 156.64K. ההיצע במחזור של OBOL הוא 161.02M, עם היצע כולל של 500000000.0000001. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 54.37M.

Obol (OBOL) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Obolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0067437-5.84%
30 ימים$ -0.03517-24.45%
60 ימים$ -0.03497-24.34%
90 ימים$ -0.05177-32.26%
Obol שינוי מחיר היום

היום,OBOL רשם שינוי של $ -0.0067437 (-5.84%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Obol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.03517 (-24.45%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Obol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,OBOL ראה שינוי של $ -0.03497 (-24.34%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Obol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.05177 (-32.26%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Obol (OBOL)?

בדוק את Obol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהObol (OBOL)

Obol exists to distribute, decentralize, and democratize the digital infrastructure of the future — starting with Ethereum, and expanding to all of Web3. As the foundation for Layer 1 blockchains and decentralized infrastructure networks, the Obol Collective is home to the world’s largest decentralized operator ecosystem. Today, over 800 operators globally decentralized operators run Obol Distributed Validators (DVs) to secure more than $1B on mainnet. Obol DVs deliver better performance, fewer risks, and greater rewards than traditional validators — empowering anyone to run high-performance, slashing-resistant validators.

Obol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Obolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקOBOL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Obolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךObol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Obolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Obol (OBOL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Obol (OBOL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Obol.

בדוק את Obol תחזית המחיר עכשיו‏!

Obol (OBOL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Obol (OBOL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על OBOL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Obol (OBOL)

מחפש איך לקנותObol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Obolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

OBOL למטבעות מקומיים

1 Obol(OBOL) ל VND
2,861.22995
1 Obol(OBOL) ל AUD
A$0.1663569
1 Obol(OBOL) ל GBP
0.0804602
1 Obol(OBOL) ל EUR
0.0924205
1 Obol(OBOL) ל USD
$0.10873
$0.10873
1 Obol(OBOL) ל MYR
RM0.456666
1 Obol(OBOL) ל TRY
4.45793
4.45793
1 Obol(OBOL) ל JPY
¥15.98331
1 Obol(OBOL) ל ARS
ARS$144.2031625
1 Obol(OBOL) ל RUB
8.7897332
1 Obol(OBOL) ל INR
9.5182242
1 Obol(OBOL) ל IDR
Rp1,753.7094319
1 Obol(OBOL) ל KRW
151.0129224
1 Obol(OBOL) ל PHP
6.1595545
1 Obol(OBOL) ל EGP
￡E.5.2755796
1 Obol(OBOL) ל BRL
R$0.5893166
1 Obol(OBOL) ל CAD
C$0.1500474
1 Obol(OBOL) ל BDT
13.2280918
1 Obol(OBOL) ל NGN
166.2536065
1 Obol(OBOL) ל COP
$434.92
$434.92
1 Obol(OBOL) ל ZAR
R.1.9092988
1 Obol(OBOL) ל UAH
4.5068585
1 Obol(OBOL) ל VES
Bs15.2222
1 Obol(OBOL) ל CLP
$104.3808
1 Obol(OBOL) ל PKR
Rs30.8271296
1 Obol(OBOL) ל KZT
58.1748992
1 Obol(OBOL) ל THB
฿3.5261139
1 Obol(OBOL) ל TWD
NT$3.3140904
1 Obol(OBOL) ל AED
د.إ0.3990391
1 Obol(OBOL) ל CHF
Fr0.086984
1 Obol(OBOL) ל HKD
HK$0.8491813
1 Obol(OBOL) ל AMD
֏41.6261932
1 Obol(OBOL) ל MAD
.د.م0.97857
1 Obol(OBOL) ל MXN
$2.0234653
1 Obol(OBOL) ל SAR
ريال0.4077375
1 Obol(OBOL) ל PLN
0.3957772
1 Obol(OBOL) ל RON
лв0.4686263
1 Obol(OBOL) ל SEK
kr1.0351096
1 Obol(OBOL) ל BGN
лв0.1815791
1 Obol(OBOL) ל HUF
Ft36.9442794
1 Obol(OBOL) ל CZK
2.2811554
1 Obol(OBOL) ל KWD
د.ك0.03316265
1 Obol(OBOL) ל ILS
0.3664201
1 Obol(OBOL) ל AOA
Kz99.1150061
1 Obol(OBOL) ל BHD
.د.ب0.04099121
1 Obol(OBOL) ל BMD
$0.10873
$0.10873
1 Obol(OBOL) ל DKK
kr0.6926101
1 Obol(OBOL) ל HNL
L2.8465514
1 Obol(OBOL) ל MUR
4.9624372
1 Obol(OBOL) ל NAD
$1.9060369
1 Obol(OBOL) ל NOK
kr1.0959984
1 Obol(OBOL) ל NZD
$0.184841
1 Obol(OBOL) ל PAB
B/.0.10873
1 Obol(OBOL) ל PGK
K0.4588406
1 Obol(OBOL) ל QAR
ر.ق0.3946899
1 Obol(OBOL) ל RSD
дин.10.8893095

Obol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Obol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרObol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Obol

כמה שווה Obol (OBOL) היום?
החי OBOLהמחיר ב USD הוא 0.10873 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי OBOL ל USD?
המחיר הנוכחי של OBOL ל USD הוא $ 0.10873. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Obol?
שווי השוק של OBOL הוא $ 17.51M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של OBOL?
ההיצע במחזור של OBOL הוא 161.02M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של OBOL?
‏‏OBOL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.5021534033503295 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של OBOL?
OBOL ‏‏רשם מחירATL של 0.09086281099675668 USD.
מהו נפח המסחר של OBOL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור OBOL הוא $ 156.64K USD.
האם OBOL יעלה השנה?
OBOL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את OBOL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:49:32 (UTC+8)

Obol (OBOL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

