Obol (OBOL) מידע Obol exists to distribute, decentralize, and democratize the digital infrastructure of the future — starting with Ethereum, and expanding to all of Web3. As the foundation for Layer 1 blockchains and decentralized infrastructure networks, the Obol Collective is home to the world's largest decentralized operator ecosystem. Today, over 800 operators globally decentralized operators run Obol Distributed Validators (DVs) to secure more than $1B on mainnet. Obol DVs deliver better performance, fewer risks, and greater rewards than traditional validators — empowering anyone to run high-performance, slashing-resistant validators. אתר רשמי: https://obol.org/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/address/0x0B010000b7624eb9B3DfBC279673C76E9D29D5F7

Obol (OBOL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Obol (OBOL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 19.86M $ 19.86M $ 19.86M ההיצע הכולל: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M אספקה במחזור: $ 181.53M $ 181.53M $ 181.53M FDV (שווי מדולל מלא): $ 54.72M $ 54.72M $ 54.72M שיא כל הזמנים: $ 0.4895 $ 0.4895 $ 0.4895 שפל כל הזמנים: $ 0.09086281099675668 $ 0.09086281099675668 $ 0.09086281099675668 מחיר נוכחי: $ 0.10943 $ 0.10943 $ 0.10943 למידע נוסף על Obol (OBOL) מחיר

Obol (OBOL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Obol (OBOL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של OBOL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות OBOLהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את OBOLטוקניומיקה, חקרו אתOBOLהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות OBOL מעוניין להוסיף את Obol (OBOL) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת OBOL, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

Obol (OBOL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של OBOLעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה OBOL עכשיו את היסטוריית המחירים!

OBOL חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן OBOL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו OBOL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה OBOLעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

