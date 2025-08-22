NPC Solana (NPCS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.002978. במהלך 24 השעות האחרונות, NPCS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002944 לבין שיא של $ 0.003283, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NPCSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.039471595460778795, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002680759320327571.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, NPCS השתנה ב -4.22% במהלך השעה האחרונה, -6.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
NPC Solana (NPCS) מידע שוק
$ 2.89M
$ 50.23K
$ 2.98M
969.71M
999,991,308.8
999,991,308.8
96.97%
SOL
שווי השוק הנוכחי של NPC Solana הוא $ 2.89M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 50.23K. ההיצע במחזור של NPCS הוא 969.71M, עם היצע כולל של 999991308.8. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.98M.
NPC Solana (NPCS) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של NPC Solanaהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00019881
-6.26%
30 ימים
$ -0.00094
-24.00%
60 ימים
$ -0.000888
-22.97%
90 ימים
$ -0.002728
-47.81%
NPC Solana שינוי מחיר היום
היום,NPCS רשם שינוי של $ -0.00019881 (-6.26%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
NPC Solana שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00094 (-24.00%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
NPC Solana שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,NPCS ראה שינוי של $ -0.000888 (-22.97%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
NPC Solana שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.002728 (-47.81%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של NPC Solana (NPCS)?
Non-Playable Coin Solana is one of the hottest new memecoins on the market, backed by one of the more recognised memes worldwide - Wojak. It is a coin that brings light to every memecoin lover's life, through carefully thought out, and humorous memes & animations.
NPC Solana זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול NPC Solanaההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקNPCS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים NPC Solanaאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNPC Solana לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
NPC Solanaתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה NPC Solana (NPCS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NPC Solana (NPCS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NPC Solana.
הבנת הטוקנומיקה של NPC Solana (NPCS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NPCS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות NPC Solana (NPCS)
מחפש איך לקנותNPC Solana? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש NPC Solanaב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.