Contentos מחיר היום

מחיר Contentos (COS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00163, עם שינוי של 0.67% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ COS ל USD הוא $ 0.00163 לכל COS.

Contentos כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- COS. ב‑24 השעות האחרונות, COS סחר בין $ 0.001581 (נמוך) ל $ 0.001694 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, COS נע ב -0.19% בשעה האחרונה ו -13.53% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 62.54K.

Contentos (COS) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 62.54K$ 62.54K $ 62.54K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 16.14M$ 16.14M $ 16.14M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 9,900,474,904 9,900,474,904 9,900,474,904 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Contentos הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 62.54K. ההיצע במחזור של COS הוא --, עם היצע כולל של 9900474904. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.14M.