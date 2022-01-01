NPC Solana (NPCS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי NPC Solana (NPCS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

NPC Solana (NPCS) מידע Non-Playable Coin Solana is one of the hottest new memecoins on the market, backed by one of the more recognised memes worldwide - Wojak. It is a coin that brings light to every memecoin lover's life, through carefully thought out, and humorous memes & animations. אתר רשמי: https://www.solananpc.com סייר בלוקים: https://solscan.io/token/5ToDNkiBAK6k697RRyngTburU7yZNFZFx7jzsD1Uc7pK קנה NPCSעכשיו!

NPC Solana (NPCS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור NPC Solana (NPCS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.96M $ 2.96M $ 2.96M ההיצע הכולל: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M אספקה במחזור: $ 969.71M $ 969.71M $ 969.71M FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M שיא כל הזמנים: $ 0.042 $ 0.042 $ 0.042 שפל כל הזמנים: $ 0.002680759320327571 $ 0.002680759320327571 $ 0.002680759320327571 מחיר נוכחי: $ 0.003048 $ 0.003048 $ 0.003048 למידע נוסף על NPC Solana (NPCS) מחיר

NPC Solana (NPCS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של NPC Solana (NPCS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NPCS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NPCSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NPCSטוקניומיקה, חקרו אתNPCSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות NPCS מעוניין להוסיף את NPC Solana (NPCS) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת NPCS, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות NPCS ב-MEXC עכשיו!

NPC Solana (NPCS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של NPCSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה NPCS עכשיו את היסטוריית המחירים!

NPCS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן NPCS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו NPCS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה NPCSעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

