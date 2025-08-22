עוד על NOS

Nosana (NOS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:37:23 (UTC+8)

Nosana (NOS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.50727
$ 0.50727$ 0.50727
24 שעות נמוך
$ 0.5494
$ 0.5494$ 0.5494
גבוה 24 שעות

$ 0.50727
$ 0.50727$ 0.50727

$ 0.5494
$ 0.5494$ 0.5494

$ 7.970056846401724
$ 7.970056846401724$ 7.970056846401724

$ 0.010607735410320299
$ 0.010607735410320299$ 0.010607735410320299

-0.30%

-0.76%

+0.87%

+0.87%

Nosana (NOS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.50731. במהלך 24 השעות האחרונות, NOS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.50727 לבין שיא של $ 0.5494, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NOSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.970056846401724, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.010607735410320299.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NOS השתנה ב -0.30% במהלך השעה האחרונה, -0.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nosana (NOS) מידע שוק

No.825

$ 24.45M
$ 24.45M$ 24.45M

$ 102.89K
$ 102.89K$ 102.89K

$ 50.73M
$ 50.73M$ 50.73M

48.20M
48.20M 48.20M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

SOL

שווי השוק הנוכחי של Nosana הוא $ 24.45M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 102.89K. ההיצע במחזור של NOS הוא 48.20M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 50.73M.

Nosana (NOS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Nosanaהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0038851-0.76%
30 ימים$ -0.08425-14.25%
60 ימים$ -0.05655-10.03%
90 ימים$ -0.21698-29.96%
Nosana שינוי מחיר היום

היום,NOS רשם שינוי של $ -0.0038851 (-0.76%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Nosana שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.08425 (-14.25%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Nosana שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,NOS ראה שינוי של $ -0.05655 (-10.03%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Nosana שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.21698 (-29.96%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Nosana (NOS)?

בדוק את Nosana עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNosana (NOS)

The Nosana Network will be the leading provider of decentralized CPU-based Dev(Ops) solutions, revolutionizing the development process of Metaverse projects.

Nosana זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Nosanaההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקNOS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Nosanaאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNosana לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Nosanaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Nosana (NOS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Nosana (NOS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Nosana.

בדוק את Nosana תחזית המחיר עכשיו‏!

Nosana (NOS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Nosana (NOS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NOS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Nosana (NOS)

מחפש איך לקנותNosana? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Nosanaב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

NOS למטבעות מקומיים

1 Nosana(NOS) ל VND
13,349.86265
1 Nosana(NOS) ל AUD
A$0.7812574
1 Nosana(NOS) ל GBP
0.3754094
1 Nosana(NOS) ל EUR
0.4312135
1 Nosana(NOS) ל USD
$0.50731
1 Nosana(NOS) ל MYR
RM2.130702
1 Nosana(NOS) ל TRY
20.79971
1 Nosana(NOS) ל JPY
¥74.57457
1 Nosana(NOS) ל ARS
ARS$670.15651
1 Nosana(NOS) ל RUB
41.0109404
1 Nosana(NOS) ל INR
44.4149905
1 Nosana(NOS) ל IDR
Rp8,182.4182093
1 Nosana(NOS) ל KRW
704.5927128
1 Nosana(NOS) ל PHP
28.7340384
1 Nosana(NOS) ל EGP
￡E.24.6197543
1 Nosana(NOS) ל BRL
R$2.7546933
1 Nosana(NOS) ל CAD
C$0.7000878
1 Nosana(NOS) ל BDT
61.7193346
1 Nosana(NOS) ל NGN
775.7023555
1 Nosana(NOS) ל COP
$2,037.3873986
1 Nosana(NOS) ל ZAR
R.8.9083636
1 Nosana(NOS) ל UAH
21.0279995
1 Nosana(NOS) ל VES
Bs71.0234
1 Nosana(NOS) ל CLP
$487.0176
1 Nosana(NOS) ל PKR
Rs143.8325312
1 Nosana(NOS) ל KZT
271.4311424
1 Nosana(NOS) ל THB
฿16.4520633
1 Nosana(NOS) ל TWD
NT$15.4678819
1 Nosana(NOS) ל AED
د.إ1.8618277
1 Nosana(NOS) ל CHF
Fr0.405848
1 Nosana(NOS) ל HKD
HK$3.9620911
1 Nosana(NOS) ל AMD
֏194.2185604
1 Nosana(NOS) ל MAD
.د.م4.56579
1 Nosana(NOS) ל MXN
$9.4562584
1 Nosana(NOS) ל SAR
ريال1.9024125
1 Nosana(NOS) ל PLN
1.8466084
1 Nosana(NOS) ל RON
лв2.1915792
1 Nosana(NOS) ל SEK
kr4.8245181
1 Nosana(NOS) ל BGN
лв0.8472077
1 Nosana(NOS) ל HUF
Ft172.3737918
1 Nosana(NOS) ל CZK
10.6433638
1 Nosana(NOS) ל KWD
د.ك0.15472955
1 Nosana(NOS) ל ILS
1.7096347
1 Nosana(NOS) ל AOA
Kz462.4485767
1 Nosana(NOS) ל BHD
.د.ب0.19125587
1 Nosana(NOS) ל BMD
$0.50731
1 Nosana(NOS) ל DKK
kr3.2366378
1 Nosana(NOS) ל HNL
L13.2813758
1 Nosana(NOS) ל MUR
23.1536284
1 Nosana(NOS) ל NAD
$8.8931443
1 Nosana(NOS) ל NOK
kr5.1187579
1 Nosana(NOS) ל NZD
$0.862427
1 Nosana(NOS) ל PAB
B/.0.50731
1 Nosana(NOS) ל PGK
K2.1408482
1 Nosana(NOS) ל QAR
ر.ق1.8415353
1 Nosana(NOS) ל RSD
дин.50.8223158

Nosana מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Nosana, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרNosana הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Nosana

כמה שווה Nosana (NOS) היום?
החי NOSהמחיר ב USD הוא 0.50731 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NOS ל USD?
המחיר הנוכחי של NOS ל USD הוא $ 0.50731. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Nosana?
שווי השוק של NOS הוא $ 24.45M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NOS?
ההיצע במחזור של NOS הוא 48.20M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NOS?
‏‏NOS השיג מחיר שיא (ATH) של 7.970056846401724 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NOS?
NOS ‏‏רשם מחירATL של 0.010607735410320299 USD.
מהו נפח המסחר של NOS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NOS הוא $ 102.89K USD.
האם NOS יעלה השנה?
NOS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NOS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:37:23 (UTC+8)

Nosana (NOS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

