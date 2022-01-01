Nosana (NOS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Nosana (NOS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Nosana (NOS) מידע The Nosana Network will be the leading provider of decentralized CPU-based Dev(Ops) solutions, revolutionizing the development process of Metaverse projects. אתר רשמי: https://nosana.io מסמך לבן: https://docs.nosana.io סייר בלוקים: https://solscan.io/token/nosXBVoaCTtYdLvKY6Csb4AC8JCdQKKAaWYtx2ZMoo7 קנה NOSעכשיו!

Nosana (NOS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Nosana (NOS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 23.91M $ 23.91M $ 23.91M ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: $ 48.20M $ 48.20M $ 48.20M FDV (שווי מדולל מלא): $ 49.61M $ 49.61M $ 49.61M שיא כל הזמנים: $ 7.9474 $ 7.9474 $ 7.9474 שפל כל הזמנים: $ 0.010607735410320299 $ 0.010607735410320299 $ 0.010607735410320299 מחיר נוכחי: $ 0.49614 $ 0.49614 $ 0.49614 למידע נוסף על Nosana (NOS) מחיר

Nosana (NOS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Nosana (NOS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NOS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NOSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NOSטוקניומיקה, חקרו אתNOSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

