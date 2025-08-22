NetMind (NMT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.391. במהלך 24 השעות האחרונות, NMT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.38 לבין שיא של $ 0.4, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NMTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 16.059792486345472, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.010377713935542331.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, NMT השתנה ב -0.26% במהלך השעה האחרונה, -1.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
NetMind (NMT) מידע שוק
No.1052
$ 13.08M
$ 104.14K
$ 57.70M
33.45M
147,571,163
143,984,064.2
22.66%
BSC
שווי השוק הנוכחי של NetMind הוא $ 13.08M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 104.14K. ההיצע במחזור של NMT הוא 33.45M, עם היצע כולל של 143984064.2. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 57.70M.
NetMind (NMT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של NetMindהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00399
-1.01%
30 ימים
$ -0.007
-1.76%
60 ימים
$ -0.111
-22.12%
90 ימים
$ -0.402
-50.70%
NetMind שינוי מחיר היום
היום,NMT רשם שינוי של $ -0.00399 (-1.01%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
NetMind שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.007 (-1.76%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
NetMind שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,NMT ראה שינוי של $ -0.111 (-22.12%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
NetMind שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.402 (-50.70%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של NetMind (NMT)?
Netmind is building the decentralized infrastructure and interconnected ecosystem that will underpin the future of Artificial General Intelligence (AGI). The Netmind platform has four core layers:
1. Computation: Experience the power of a world-class decentralized computing network, where anyone can contribute their GPUs to fuel the AI revolution.
2. Inference: Deploy your models effortlessly with our on-demand inference service, offering a diverse range of AI model APIs to meet your needs.
3. Agency: Create and deploy sophisticated multi-agent systems that can tackle complex tasks and drive innovation.
4. Training & Consulting: Customize and fine-tune your models using our proprietary LLM and MOE systems, supported by expert consulting services tailored to your unique requirements.
NetMindתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה NetMind (NMT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NetMind (NMT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NetMind.
הבנת הטוקנומיקה של NetMind (NMT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NMT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
