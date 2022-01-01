NetMind (NMT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי NetMind (NMT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

NetMind (NMT) מידע Netmind is building the decentralized infrastructure and interconnected ecosystem that will underpin the future of Artificial General Intelligence (AGI). The Netmind platform has four core layers: 1. Computation: Experience the power of a world-class decentralized computing network, where anyone can contribute their GPUs to fuel the AI revolution. 2. Inference: Deploy your models effortlessly with our on-demand inference service, offering a diverse range of AI model APIs to meet your needs. 3. Agency: Create and deploy sophisticated multi-agent systems that can tackle complex tasks and drive innovation. 4. Training & Consulting: Customize and fine-tune your models using our proprietary LLM and MOE systems, supported by expert consulting services tailored to your unique requirements. אתר רשמי: https://power.netmind.ai מסמך לבן: https://netmind-power.gitbook.io/white-paper/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x03AA6298F1370642642415EDC0db8b957783e8D6 קנה NMTעכשיו!

NetMind (NMT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור NetMind (NMT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 12.64M $ 12.64M $ 12.64M ההיצע הכולל: $ 143.98M $ 143.98M $ 143.98M אספקה במחזור: $ 33.45M $ 33.45M $ 33.45M FDV (שווי מדולל מלא): $ 55.78M $ 55.78M $ 55.78M שיא כל הזמנים: $ 4.561 $ 4.561 $ 4.561 שפל כל הזמנים: $ 0.010377713935542331 $ 0.010377713935542331 $ 0.010377713935542331 מחיר נוכחי: $ 0.378 $ 0.378 $ 0.378 למידע נוסף על NetMind (NMT) מחיר

NetMind (NMT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של NetMind (NMT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NMT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NMTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NMTטוקניומיקה, חקרו אתNMTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

