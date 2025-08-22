Nolus Protocol (NLS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00804. במהלך 24 השעות האחרונות, NLS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.007661 לבין שיא של $ 0.008178, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NLSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.10395828361037354, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00500909008334699.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, NLS השתנה ב -0.28% במהלך השעה האחרונה, +2.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Nolus Protocol (NLS) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Nolus Protocol הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 99.92K. ההיצע במחזור של NLS הוא 0.00, עם היצע כולל של 913155908. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.04M.
Nolus Protocol (NLS) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Nolus Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00019844
+2.53%
30 ימים
$ +0.002987
+59.11%
60 ימים
$ +0.001898
+30.90%
90 ימים
$ +0.001389
+20.88%
Nolus Protocol שינוי מחיר היום
היום,NLS רשם שינוי של $ +0.00019844 (+2.53%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Nolus Protocol שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.002987 (+59.11%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Nolus Protocol שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,NLS ראה שינוי של $ +0.001898 (+30.90%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Nolus Protocol שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.001389 (+20.88%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Nolus Protocol (NLS)?
Nolus is an interoperable appchain built using the Cosmos SDK that aims to tackle inefficiencies in CeFi and DeFi money markets.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.