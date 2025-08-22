עוד על NFTC

NFT Combining סֵמֶל

NFT Combining מְחִיר(NFTC)

1 NFTC ל USDמחיר חי:

$0.00012154
$0.00012154$0.00012154
0.00%1D
USD
NFT Combining (NFTC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:27:09 (UTC+8)

NFT Combining (NFTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00012154
$ 0.00012154$ 0.00012154
24 שעות נמוך
$ 0.00012154
$ 0.00012154$ 0.00012154
גבוה 24 שעות

$ 0.00012154
$ 0.00012154$ 0.00012154

$ 0.00012154
$ 0.00012154$ 0.00012154

--
----

--
----

0.00%

0.00%

+5.48%

+5.48%

NFT Combining (NFTC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00012154. במהלך 24 השעות האחרונות, NFTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00012154 לבין שיא של $ 0.00012154, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NFTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NFTC השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NFT Combining (NFTC) מידע שוק

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 98.45K
$ 98.45K$ 98.45K

--
----

810,000,000
810,000,000 810,000,000

BSC

שווי השוק הנוכחי של NFT Combining הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של NFTC הוא --, עם היצע כולל של 810000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 98.45K.

NFT Combining (NFTC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של NFT Combiningהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 00.00%
30 ימים$ -0.00001176-8.83%
60 ימים$ -0.00007921-39.46%
90 ימים$ -0.00020308-62.56%
NFT Combining שינוי מחיר היום

היום,NFTC רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

NFT Combining שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00001176 (-8.83%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

NFT Combining שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,NFTC ראה שינוי של $ -0.00007921 (-39.46%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

NFT Combining שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00020308 (-62.56%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של NFT Combining (NFTC)?

בדוק את NFT Combining עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNFT Combining (NFTC)

NFT Combining (NFTC) is the idea of using NFTs to create and run a real-world business that provides employment opportunity and cash flow.

NFT Combining זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול NFT Combiningההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקNFTC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים NFT Combiningאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNFT Combining לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

NFT Combiningתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה NFT Combining (NFTC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NFT Combining (NFTC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NFT Combining.

בדוק את NFT Combining תחזית המחיר עכשיו‏!

NFT Combining (NFTC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של NFT Combining (NFTC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NFTC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות NFT Combining (NFTC)

מחפש איך לקנותNFT Combining? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש NFT Combiningב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

NFT Combining מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של NFT Combining, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרNFT Combining הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על NFT Combining

כמה שווה NFT Combining (NFTC) היום?
החי NFTCהמחיר ב USD הוא 0.00012154 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NFTC ל USD?
המחיר הנוכחי של NFTC ל USD הוא $ 0.00012154. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של NFT Combining?
שווי השוק של NFTC הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NFTC?
ההיצע במחזור של NFTC הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NFTC?
‏‏NFTC השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NFTC?
NFTC ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של NFTC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NFTC הוא $ 0.00 USD.
האם NFTC יעלה השנה?
NFTC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NFTC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:27:09 (UTC+8)

