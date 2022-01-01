NFT Combining (NFTC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי NFT Combining (NFTC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

NFT Combining (NFTC) מידע NFT Combining (NFTC) is the idea of using NFTs to create and run a real-world business that provides employment opportunity and cash flow. אתר רשמי: https://www.nftcombining.com/ מסמך לבן: https://www.nftcombining.com/doc/NFTC-Whitepaper-v.1.0-Draft.pdf סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x563b7b186dd21b320d8f721c971b40b3d6d36113 קנה NFTCעכשיו!

NFT Combining (NFTC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור NFT Combining (NFTC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 810.00M $ 810.00M $ 810.00M אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 126.78K $ 126.78K $ 126.78K שיא כל הזמנים: $ 0.12999 $ 0.12999 $ 0.12999 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.00015652 $ 0.00015652 $ 0.00015652 למידע נוסף על NFT Combining (NFTC) מחיר

NFT Combining (NFTC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של NFT Combining (NFTC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NFTC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NFTCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NFTCטוקניומיקה, חקרו אתNFTCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות NFTC מעוניין להוסיף את NFT Combining (NFTC) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת NFTC, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות NFTC ב-MEXC עכשיו!

NFT Combining (NFTC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של NFTCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה NFTC עכשיו את היסטוריית המחירים!

NFTC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן NFTC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו NFTC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה NFTCעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

