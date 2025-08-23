עוד על NEWT

Newton Protocol סֵמֶל

Newton Protocol מְחִיר(NEWT)

1 NEWT ל USDמחיר חי:

$0.2912
$0.2912$0.2912
-2.18%1D
USD
Newton Protocol (NEWT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:59:47 (UTC+8)

Newton Protocol (NEWT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.2842
$ 0.2842$ 0.2842
24 שעות נמוך
$ 0.3092
$ 0.3092$ 0.3092
גבוה 24 שעות

$ 0.2842
$ 0.2842$ 0.2842

$ 0.3092
$ 0.3092$ 0.3092

$ 0.83373560557428
$ 0.83373560557428$ 0.83373560557428

$ 0.2849910936539159
$ 0.2849910936539159$ 0.2849910936539159

+0.93%

-2.18%

-6.59%

-6.59%

Newton Protocol (NEWT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.291. במהלך 24 השעות האחרונות, NEWT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.2842 לבין שיא של $ 0.3092, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NEWTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.83373560557428, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.2849910936539159.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NEWT השתנה ב +0.93% במהלך השעה האחרונה, -2.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.59% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Newton Protocol (NEWT) מידע שוק

No.507

$ 62.57M
$ 62.57M$ 62.57M

$ 997.09K
$ 997.09K$ 997.09K

$ 291.00M
$ 291.00M$ 291.00M

215.00M
215.00M 215.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.50%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Newton Protocol הוא $ 62.57M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 997.09K. ההיצע במחזור של NEWT הוא 215.00M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 291.00M.

Newton Protocol (NEWT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Newton Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00649-2.18%
30 ימים$ -0.131-31.05%
60 ימים$ -0.0798-21.53%
90 ימים$ +0.191+191.00%
Newton Protocol שינוי מחיר היום

היום,NEWT רשם שינוי של $ -0.00649 (-2.18%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Newton Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.131 (-31.05%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Newton Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,NEWT ראה שינוי של $ -0.0798 (-21.53%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Newton Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.191 (+191.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Newton Protocol (NEWT)?

בדוק את Newton Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNewton Protocol (NEWT)

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Newton Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Newton Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקNEWT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Newton Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNewton Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Newton Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Newton Protocol (NEWT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Newton Protocol (NEWT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Newton Protocol.

בדוק את Newton Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

Newton Protocol (NEWT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Newton Protocol (NEWT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NEWT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Newton Protocol (NEWT)

מחפש איך לקנותNewton Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Newton Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

NEWT למטבעות מקומיים

1 Newton Protocol(NEWT) ל VND
7,657.665
1 Newton Protocol(NEWT) ל AUD
A$0.44523
1 Newton Protocol(NEWT) ל GBP
0.21534
1 Newton Protocol(NEWT) ל EUR
0.24735
1 Newton Protocol(NEWT) ל USD
$0.291
1 Newton Protocol(NEWT) ל MYR
RM1.2222
1 Newton Protocol(NEWT) ל TRY
11.92809
1 Newton Protocol(NEWT) ל JPY
¥42.777
1 Newton Protocol(NEWT) ל ARS
ARS$390.60348
1 Newton Protocol(NEWT) ל RUB
23.4837
1 Newton Protocol(NEWT) ל INR
25.46541
1 Newton Protocol(NEWT) ל IDR
Rp4,693.54773
1 Newton Protocol(NEWT) ל KRW
404.16408
1 Newton Protocol(NEWT) ל PHP
16.47933
1 Newton Protocol(NEWT) ל EGP
￡E.14.11932
1 Newton Protocol(NEWT) ל BRL
R$1.5714
1 Newton Protocol(NEWT) ל CAD
C$0.40158
1 Newton Protocol(NEWT) ל BDT
35.40306
1 Newton Protocol(NEWT) ל NGN
444.95355
1 Newton Protocol(NEWT) ל COP
$1,168.67346
1 Newton Protocol(NEWT) ל ZAR
R.5.11287
1 Newton Protocol(NEWT) ל UAH
12.06195
1 Newton Protocol(NEWT) ל VES
Bs40.74
1 Newton Protocol(NEWT) ל CLP
$279.069
1 Newton Protocol(NEWT) ל PKR
Rs82.50432
1 Newton Protocol(NEWT) ל KZT
155.69664
1 Newton Protocol(NEWT) ל THB
฿9.43131
1 Newton Protocol(NEWT) ל TWD
NT$8.86095
1 Newton Protocol(NEWT) ל AED
د.إ1.06797
1 Newton Protocol(NEWT) ל CHF
Fr0.2328
1 Newton Protocol(NEWT) ל HKD
HK$2.27271
1 Newton Protocol(NEWT) ל AMD
֏111.40644
1 Newton Protocol(NEWT) ל MAD
.د.م2.619
1 Newton Protocol(NEWT) ל MXN
$5.39805
1 Newton Protocol(NEWT) ל SAR
ريال1.09125
1 Newton Protocol(NEWT) ל PLN
1.05924
1 Newton Protocol(NEWT) ל RON
лв1.25712
1 Newton Protocol(NEWT) ל SEK
kr2.77032
1 Newton Protocol(NEWT) ל BGN
лв0.48597
1 Newton Protocol(NEWT) ל HUF
Ft98.80905
1 Newton Protocol(NEWT) ל CZK
6.10227
1 Newton Protocol(NEWT) ל KWD
د.ك0.088755
1 Newton Protocol(NEWT) ל ILS
0.97776
1 Newton Protocol(NEWT) ל AOA
Kz265.26687
1 Newton Protocol(NEWT) ל BHD
.د.ب0.109707
1 Newton Protocol(NEWT) ל BMD
$0.291
1 Newton Protocol(NEWT) ל DKK
kr1.85658
1 Newton Protocol(NEWT) ל HNL
L7.61838
1 Newton Protocol(NEWT) ל MUR
13.28124
1 Newton Protocol(NEWT) ל NAD
$5.10123
1 Newton Protocol(NEWT) ל NOK
kr2.93037
1 Newton Protocol(NEWT) ל NZD
$0.4947
1 Newton Protocol(NEWT) ל PAB
B/.0.291
1 Newton Protocol(NEWT) ל PGK
K1.22802
1 Newton Protocol(NEWT) ל QAR
ر.ق1.05633
1 Newton Protocol(NEWT) ל RSD
дин.29.13492

Newton Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Newton Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרNewton Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Newton Protocol

כמה שווה Newton Protocol (NEWT) היום?
החי NEWTהמחיר ב USD הוא 0.291 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NEWT ל USD?
המחיר הנוכחי של NEWT ל USD הוא $ 0.291. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Newton Protocol?
שווי השוק של NEWT הוא $ 62.57M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NEWT?
ההיצע במחזור של NEWT הוא 215.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NEWT?
‏‏NEWT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.83373560557428 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NEWT?
NEWT ‏‏רשם מחירATL של 0.2849910936539159 USD.
מהו נפח המסחר של NEWT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NEWT הוא $ 997.09K USD.
האם NEWT יעלה השנה?
NEWT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NEWT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:59:47 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

