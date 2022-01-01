Newton Protocol (NEWT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Newton Protocol (NEWT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Newton Protocol (NEWT) מידע Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains. אתר רשמי: https://newt.foundation מסמך לבן: https://blog.newt.foundation/the-litepaper/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xD0eC028a3D21533Fdd200838F39c85B03679285D קנה NEWTעכשיו!

Newton Protocol (NEWT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Newton Protocol (NEWT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 60.03M $ 60.03M $ 60.03M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 215.00M $ 215.00M $ 215.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 279.20M $ 279.20M $ 279.20M שיא כל הזמנים: $ 0.845 $ 0.845 $ 0.845 שפל כל הזמנים: $ 0.27336702960778964 $ 0.27336702960778964 $ 0.27336702960778964 מחיר נוכחי: $ 0.2792 $ 0.2792 $ 0.2792 למידע נוסף על Newton Protocol (NEWT) מחיר

Newton Protocol (NEWT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Newton Protocol (NEWT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NEWT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NEWTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NEWTטוקניומיקה, חקרו אתNEWTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות NEWT מעוניין להוסיף את Newton Protocol (NEWT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת NEWT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות NEWT ב-MEXC עכשיו!

Newton Protocol (NEWT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של NEWTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה NEWT עכשיו את היסטוריית המחירים!

NEWT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן NEWT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו NEWT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה NEWTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

