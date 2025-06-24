NEWT

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

שֵׁםNEWT

דירוגNo.506

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)16.09%

אספקת מחזור215,000,000

מקסימום היצע1,000,000,000

אספקה כוללת1,000,000,000

שיעור מחזור0.215%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.83373560557428,2025-06-24

המחיר הנמוך ביותר0.24683047911912695,2025-09-01

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

NEWT/USDT
Newton Protocol
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (NEWT)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
NEWT/USDT
