Neon EVM (NEON) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.16525. במהלך 24 השעות האחרונות, NEON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.15476 לבין שיא של $ 0.24777, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NEONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.8649648632805813, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.05373474191452677.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, NEON השתנה ב -2.80% במהלך השעה האחרונה, -26.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+92.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Neon EVM (NEON) מידע שוק
No.666
$ 39.57M
$ 39.57M$ 39.57M
$ 287.21K
$ 287.21K$ 287.21K
$ 165.25M
$ 165.25M$ 165.25M
239.47M
239.47M 239.47M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
23.94%
SOL
שווי השוק הנוכחי של Neon EVM הוא $ 39.57M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 287.21K. ההיצע במחזור של NEON הוא 239.47M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 165.25M.
Neon EVM (NEON) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Neon EVMהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0583307
-26.08%
30 ימים
$ +0.06158
+59.40%
60 ימים
$ +0.07096
+75.25%
90 ימים
$ +0.02693
+19.46%
Neon EVM שינוי מחיר היום
היום,NEON רשם שינוי של $ -0.0583307 (-26.08%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Neon EVM שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.06158 (+59.40%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Neon EVM שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,NEON ראה שינוי של $ +0.07096 (+75.25%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Neon EVM שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.02693 (+19.46%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Neon EVM (NEON)?
Neon EVM is an Ethereum Virtual Machine operating as a smart contract on Solana.As a Solana Network Extension Neon EVM enables EVM dApps to seamlessly access Solana's liquidity and users without changing their existing code base.
Neon EVM זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Neon EVMההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקNEON את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Neon EVMאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNeon EVM לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Neon EVMתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Neon EVM (NEON) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Neon EVM (NEON) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Neon EVM.
הבנת הטוקנומיקה של Neon EVM (NEON) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NEON הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Neon EVM (NEON)
מחפש איך לקנותNeon EVM? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Neon EVMב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.