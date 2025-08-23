עוד על NEON

Neon EVM סֵמֶל

Neon EVM מְחִיר(NEON)

1 NEON ל USDמחיר חי:

$0.16533
$0.16533$0.16533
-26.08%1D
USD
Neon EVM (NEON) טבלת מחירים חיה
Neon EVM (NEON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.15476
$ 0.15476$ 0.15476
24 שעות נמוך
$ 0.24777
$ 0.24777$ 0.24777
גבוה 24 שעות

$ 0.15476
$ 0.15476$ 0.15476

$ 0.24777
$ 0.24777$ 0.24777

$ 3.8649648632805813
$ 3.8649648632805813$ 3.8649648632805813

$ 0.05373474191452677
$ 0.05373474191452677$ 0.05373474191452677

-2.80%

-26.08%

+92.71%

+92.71%

Neon EVM (NEON) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.16525. במהלך 24 השעות האחרונות, NEON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.15476 לבין שיא של $ 0.24777, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NEONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.8649648632805813, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.05373474191452677.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NEON השתנה ב -2.80% במהלך השעה האחרונה, -26.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+92.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Neon EVM (NEON) מידע שוק

No.666

$ 39.57M
$ 39.57M$ 39.57M

$ 287.21K
$ 287.21K$ 287.21K

$ 165.25M
$ 165.25M$ 165.25M

239.47M
239.47M 239.47M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.94%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Neon EVM הוא $ 39.57M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 287.21K. ההיצע במחזור של NEON הוא 239.47M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 165.25M.

Neon EVM (NEON) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Neon EVMהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0583307-26.08%
30 ימים$ +0.06158+59.40%
60 ימים$ +0.07096+75.25%
90 ימים$ +0.02693+19.46%
Neon EVM שינוי מחיר היום

היום,NEON רשם שינוי של $ -0.0583307 (-26.08%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Neon EVM שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.06158 (+59.40%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Neon EVM שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,NEON ראה שינוי של $ +0.07096 (+75.25%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Neon EVM שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.02693 (+19.46%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Neon EVM (NEON)?

בדוק את Neon EVM עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNeon EVM (NEON)

Neon EVM is an Ethereum Virtual Machine operating as a smart contract on Solana.As a Solana Network Extension Neon EVM enables EVM dApps to seamlessly access Solana's liquidity and users without changing their existing code base.

Neon EVM זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Neon EVMההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקNEON את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Neon EVMאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNeon EVM לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Neon EVMתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Neon EVM (NEON) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Neon EVM (NEON) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Neon EVM.

בדוק את Neon EVM תחזית המחיר עכשיו‏!

Neon EVM (NEON) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Neon EVM (NEON) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NEON הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Neon EVM (NEON)

מחפש איך לקנותNeon EVM? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Neon EVMב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

NEON למטבעות מקומיים

Neon EVM מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Neon EVM, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרNeon EVM הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Neon EVM

כמה שווה Neon EVM (NEON) היום?
החי NEONהמחיר ב USD הוא 0.16525 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NEON ל USD?
המחיר הנוכחי של NEON ל USD הוא $ 0.16525. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Neon EVM?
שווי השוק של NEON הוא $ 39.57M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NEON?
ההיצע במחזור של NEON הוא 239.47M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NEON?
‏‏NEON השיג מחיר שיא (ATH) של 3.8649648632805813 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NEON?
NEON ‏‏רשם מחירATL של 0.05373474191452677 USD.
מהו נפח המסחר של NEON?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NEON הוא $ 287.21K USD.
האם NEON יעלה השנה?
NEON ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NEON תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
