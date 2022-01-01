Neon EVM (NEON) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Neon EVM (NEON), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Neon EVM (NEON) מידע Neon EVM is an Ethereum Virtual Machine operating as a smart contract on Solana.As a Solana Network Extension Neon EVM enables EVM dApps to seamlessly access Solana's liquidity and users without changing their existing code base. אתר רשמי: https://neonevm.org/ מסמך לבן: https://neonevm.org/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://solscan.io/token/NeonTjSjsuo3rexg9o6vHuMXw62f9V7zvmu8M8Zut44 קנה NEONעכשיו!

Neon EVM (NEON) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Neon EVM (NEON), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 26.72M $ 26.72M $ 26.72M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 239.47M $ 239.47M $ 239.47M FDV (שווי מדולל מלא): $ 111.57M $ 111.57M $ 111.57M שיא כל הזמנים: $ 0.5539 $ 0.5539 $ 0.5539 שפל כל הזמנים: $ 0.05373474191452677 $ 0.05373474191452677 $ 0.05373474191452677 מחיר נוכחי: $ 0.11157 $ 0.11157 $ 0.11157 למידע נוסף על Neon EVM (NEON) מחיר

Neon EVM (NEON) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Neon EVM (NEON) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NEON אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NEONהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NEONטוקניומיקה, חקרו אתNEONהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות NEON מעוניין להוסיף את Neon EVM (NEON) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת NEON, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות NEON ב-MEXC עכשיו!

Neon EVM (NEON) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של NEONעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה NEON עכשיו את היסטוריית המחירים!

NEON חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן NEON עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו NEON משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה NEONעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

