Nigella Diamond Club סֵמֶל

Nigella Diamond Club מְחִיר(NDC)

Nigella Diamond Club (NDC) טבלת מחירים חיה
Nigella Diamond Club (NDC) מידע על מחיר (USD)

Nigella Diamond Club (NDC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00446. במהלך 24 השעות האחרונות, NDC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0043 לבין שיא של $ 0.0047, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NDCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.6974301396700509, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00001097267523913.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NDC השתנה ב -0.89% במהלך השעה האחרונה, +3.24% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.77% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Nigella Diamond Club (NDC) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Nigella Diamond Club הוא $ 32.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.13K. ההיצע במחזור של NDC הוא 7.36M, עם היצע כולל של 88000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 392.48K.

Nigella Diamond Club (NDC) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Nigella Diamond Clubהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00014+3.24%
30 ימים$ -0.00422-48.62%
60 ימים$ -0.06384-93.47%
90 ימים$ -0.07142-94.13%
Nigella Diamond Club שינוי מחיר היום

היום,NDC רשם שינוי של $ +0.00014 (+3.24%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Nigella Diamond Club שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00422 (-48.62%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Nigella Diamond Club שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,NDC ראה שינוי של $ -0.06384 (-93.47%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Nigella Diamond Club שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.07142 (-94.13%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Nigella Diamond Club (NDC)?

בדוק את Nigella Diamond Club עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNigella Diamond Club (NDC)

Nigella Diamond is the education and certification program of the Nigella Chain ecosystem. This program offers participants the opportunity to gain in-depth knowledge about blockchain, NFTs (Non-Fungible Tokens), cryptocurrencies, and related technologies. Nigella Diamond provides a comprehensive educational journey catering to both beginners and experienced professionals.

Nigella Diamond Club זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Nigella Diamond Clubההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקNDC את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
- לקרוא ביקורות וניתוחים Nigella Diamond Clubאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNigella Diamond Club לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Nigella Diamond Clubתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Nigella Diamond Club (NDC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Nigella Diamond Club (NDC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Nigella Diamond Club.

בדוק את Nigella Diamond Club תחזית המחיר עכשיו‏!

Nigella Diamond Club (NDC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Nigella Diamond Club (NDC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NDC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Nigella Diamond Club (NDC)

מחפש איך לקנותNigella Diamond Club? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Nigella Diamond Clubב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Nigella Diamond Club מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Nigella Diamond Club, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרNigella Diamond Club הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Nigella Diamond Club

כמה שווה Nigella Diamond Club (NDC) היום?
החי NDCהמחיר ב USD הוא 0.00446 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NDC ל USD?
המחיר הנוכחי של NDC ל USD הוא $ 0.00446. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Nigella Diamond Club?
שווי השוק של NDC הוא $ 32.81K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NDC?
ההיצע במחזור של NDC הוא 7.36M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NDC?
‏‏NDC השיג מחיר שיא (ATH) של 1.6974301396700509 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NDC?
NDC ‏‏רשם מחירATL של 0.00001097267523913 USD.
מהו נפח המסחר של NDC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NDC הוא $ 9.13K USD.
האם NDC יעלה השנה?
NDC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NDC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Nigella Diamond Club (NDC) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

