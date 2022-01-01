Nigella Diamond Club (NDC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Nigella Diamond Club (NDC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Nigella Diamond Club (NDC) מידע Nigella Diamond is the education and certification program of the Nigella Chain ecosystem. This program offers participants the opportunity to gain in-depth knowledge about blockchain, NFTs (Non-Fungible Tokens), cryptocurrencies, and related technologies. Nigella Diamond provides a comprehensive educational journey catering to both beginners and experienced professionals. אתר רשמי: https://ndc.nigella.io מסמך לבן: https://ndc.nigella.io/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://explorer.nigella.io/token/0x18D9d3D909820C3967474a484076a60A40fa48a4

Nigella Diamond Club (NDC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Nigella Diamond Club (NDC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 32.81K $ 32.81K $ 32.81K ההיצע הכולל: $ 88.00M $ 88.00M $ 88.00M אספקה במחזור: $ 7.36M $ 7.36M $ 7.36M FDV (שווי מדולל מלא): $ 392.48K $ 392.48K $ 392.48K שיא כל הזמנים: $ 1.746 $ 1.746 $ 1.746 שפל כל הזמנים: $ 0.00001097267523913 $ 0.00001097267523913 $ 0.00001097267523913 מחיר נוכחי: $ 0.00446 $ 0.00446 $ 0.00446 למידע נוסף על Nigella Diamond Club (NDC) מחיר

Nigella Diamond Club (NDC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Nigella Diamond Club (NDC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NDC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NDCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NDCטוקניומיקה, חקרו אתNDCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Nigella Diamond Club (NDC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של NDCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה NDC עכשיו את היסטוריית המחירים!

