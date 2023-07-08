NDC

Nigella Diamond is the education and certification program of the Nigella Chain ecosystem. This program offers participants the opportunity to gain in-depth knowledge about blockchain, NFTs (Non-Fungible Tokens), cryptocurrencies, and related technologies. Nigella Diamond provides a comprehensive educational journey catering to both beginners and experienced professionals.

שֵׁםNDC

דירוגNo.3209

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.06%

אספקת מחזור7,357,001

מקסימום היצע88,000,000

אספקה כוללת88,000,000

שיעור מחזור0.0836%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים1.6974301396700509,2024-10-01

המחיר הנמוך ביותר0.00001097267523913,2023-07-08

בלוקצ'יין ציבוריNIGELLA

מבואNigella Diamond is the education and certification program of the Nigella Chain ecosystem. This program offers participants the opportunity to gain in-depth knowledge about blockchain, NFTs (Non-Fungible Tokens), cryptocurrencies, and related technologies. Nigella Diamond provides a comprehensive educational journey catering to both beginners and experienced professionals.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
לְחַפֵּשׂ
מועדפים
NDC/USDT
Nigella Diamond Club
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (NDC)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
מידע
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מסחר בשוק
ספוט
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
NDC/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (NDC)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מידע
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
Loading...