MACHINA (MXNA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.003007. במהלך 24 השעות האחרונות, MXNA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002998 לבין שיא של $ 0.003036, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MXNAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03216630953794221, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002128887593718385.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MXNA השתנה ב +0.26% במהלך השעה האחרונה, +0.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
MACHINA (MXNA) מידע שוק
No.3939
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 75.13K
$ 75.13K$ 75.13K
$ 3.01M
$ 3.01M$ 3.01M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
ETH
שווי השוק הנוכחי של MACHINA הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 75.13K. ההיצע במחזור של MXNA הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.01M.
MACHINA (MXNA) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של MACHINAהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0000039
+0.13%
30 ימים
$ -0.000379
-11.20%
60 ימים
$ -0.000181
-5.68%
90 ימים
$ -0.002576
-46.15%
MACHINA שינוי מחיר היום
היום,MXNA רשם שינוי של $ +0.0000039 (+0.13%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
MACHINA שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000379 (-11.20%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
MACHINA שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,MXNA ראה שינוי של $ -0.000181 (-5.68%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
MACHINA שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.002576 (-46.15%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של MACHINA (MXNA)?
Dark Machine is a team-based dark mech shooter designed using the latest game and blockchain technologies. Esports and modern tokenomics synergistically join forces to create an entertainment experience where digital ownership of items that players care about the most transforms the world of competitive mech battles. Dark Machine will be the world’s first blockchain game to support decentralized tournaments.
The project takes the best blend of top Japanese entertainment and combines them in an industry-first simultaneous production of BCG and Anime, with the BCG being a unique blend of Transformers and Stranger Things as an arena-shooter style game built on the industry-leading game engine Unreal Engine 5. The co-founders have 20+ years of experience working as directors/producers in top gaming studios.
MACHINA זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול MACHINAההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקMXNA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים MACHINAאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMACHINA לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
MACHINAתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה MACHINA (MXNA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MACHINA (MXNA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MACHINA.
הבנת הטוקנומיקה של MACHINA (MXNA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MXNA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות MACHINA (MXNA)
מחפש איך לקנותMACHINA? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש MACHINAב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.