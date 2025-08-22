מה זהMACHINA (MXNA)

Dark Machine is a team-based dark mech shooter designed using the latest game and blockchain technologies. Esports and modern tokenomics synergistically join forces to create an entertainment experience where digital ownership of items that players care about the most transforms the world of competitive mech battles. Dark Machine will be the world’s first blockchain game to support decentralized tournaments. The project takes the best blend of top Japanese entertainment and combines them in an industry-first simultaneous production of BCG and Anime, with the BCG being a unique blend of Transformers and Stranger Things as an arena-shooter style game built on the industry-leading game engine Unreal Engine 5. The co-founders have 20+ years of experience working as directors/producers in top gaming studios.

MACHINA זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.



MACHINAתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MACHINA (MXNA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MACHINA (MXNA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MACHINA.

MACHINA (MXNA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MACHINA (MXNA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MXNA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות MACHINA (MXNA)

מחפש איך לקנותMACHINA? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש MACHINAב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MXNA למטבעות מקומיים

MACHINA מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של MACHINA, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על MACHINA כמה שווה MACHINA (MXNA) היום? החי MXNAהמחיר ב USD הוא 0.003007 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי MXNA ל USD? $ 0.003007 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של MXNA ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של MACHINA? שווי השוק של MXNA הוא $ 0.00 USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של MXNA? ההיצע במחזור של MXNA הוא 0.00 USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MXNA? ‏‏MXNA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03216630953794221 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MXNA? MXNA ‏‏רשם מחירATL של 0.002128887593718385 USD . מהו נפח המסחר של MXNA? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MXNA הוא $ 75.13K USD . האם MXNA יעלה השנה? MXNA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MXNA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

