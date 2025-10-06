Metti Token מחיר היום

מחיר Metti Token (MTT) בזמן אמת היום הוא $ 33.15, עם שינוי של 0.51% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MTT ל USD הוא $ 33.15 לכל MTT.

Metti Token כרגע מדורג במקום #3715 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 MTT. ב‑24 השעות האחרונות, MTT סחר בין $ 31.45 (נמוך) ל $ 33.58 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 159.13148291639322, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 3.009680156954041.

ביצועים לטווח קצר, MTT נע ב +0.15% בשעה האחרונה ו -1.14% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 462.58K.

Metti Token (MTT) מידע שוק

דירוג No.3715 שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 462.58K$ 462.58K $ 462.58K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 165.75M$ 165.75M $ 165.75M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 5,000,000 5,000,000 5,000,000 אספקה כוללת 4,998,730 4,998,730 4,998,730 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Metti Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 462.58K. ההיצע במחזור של MTT הוא 0.00, עם היצע כולל של 4998730. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 165.75M.