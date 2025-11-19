Metti Token (MTT) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Metti Token (MTT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-19 06:53:31 (UTC+8)
Metti Token (MTT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Metti Token (MTT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 0.00
$ 0.00
ההיצע הכולל:
$ 5.00M
$ 5.00M
אספקה במחזור:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 173.40M
$ 173.40M
שיא כל הזמנים:
$ 210.26
$ 210.26
שפל כל הזמנים:
$ 3.009680156954041
$ 3.009680156954041
מחיר נוכחי:
$ 34.68
$ 34.68

Metti Token (MTT) מידע

METTI Token (MTT) is a multi-utility token within the OMET/ONFA ecosystem, used for payments, trading, staking, and unlocking exclusive benefits such as participating in FOMO programs, Mini Races, and purchasing NFT Mining packages. MTT also serves as a governance token, empowering the community to vote on key decisions, while its multi-chain capability enables seamless swapping across both DEX and CEX platforms. With a deflationary tokenomics model, on-chain transparency, scalable applications, and a community-first approach, MTT is committed to building sustainable value closely tied to practical, real-world products and services.

אתר רשמי:
https://onfa.io/
מסמך לבן:
https://wiki.onfa.io/introduction-omet-and-mtt
סייר בלוקים:
https://bscscan.com/token/0x166c52d0633484c9ac0203dcbdc97bc32aaef720

Metti Token (MTT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Metti Token (MTT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של MTT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות MTTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את MTTטוקניומיקה, חקרו אתMTTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MTT

מעוניין להוסיף את Metti Token (MTT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MTT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

Metti Token (MTT) היסטוריית מחירים

ניתוח היסטוריית המחירים של MTTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

MTT חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן MTT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MTT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

קנה קריפטו עם רק 1 USDT: הדרך הכי קלה שלך לקריפטו!

כתב ויתור

