מה זהMeter Governance (MTRG)

Meter is a DeFi infrastructure with a Built-in PoW based low volatility coin. Meter uses Proof of Work to create the MTR low volatility coin, making it as decentralized as Bitcoin. It uses HotStuff based PoS consensus to manage the ledger; Meter governance token, MTRG is the staking token for system governence, staking and validating transactions. Meter also functions as a Layer 2 sidechain for other public blockchains to allow value interaction among different crypto assets. Meter brings the following 3 things for a future DeFi infrastructure: 1. Complete Bitcoin’s original vision and create a metastable sound money independent of the fiat system. 2. Address performance issues that current chains are facing with a Hybrid PoW/PoS + HotStuff consensus that is backward compatible with EVM. 3. Interconnect with other public chains like ETH and run as a side chain for other public chains

Meter Governance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.



אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Meter Governance כמה שווה Meter Governance (MTRG) היום? החי MTRGהמחיר ב USD הוא 0.1176 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי MTRG ל USD? $ 0.1176 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של MTRG ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Meter Governance? שווי השוק של MTRG הוא $ 3.80M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של MTRG? ההיצע במחזור של MTRG הוא 32.28M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MTRG? ‏‏MTRG השיג מחיר שיא (ATH) של 33.5469599 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MTRG? MTRG ‏‏רשם מחירATL של 0.06497699475111687 USD . מהו נפח המסחר של MTRG? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MTRG הוא $ 61.52K USD . האם MTRG יעלה השנה? MTRG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MTRG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

