Meter Governance סֵמֶל

Meter Governance מְחִיר(MTRG)

1 MTRG ל USDמחיר חי:

$0.11759
$0.11759$0.11759
-13.09%1D
USD
Meter Governance (MTRG) טבלת מחירים חיה
Meter Governance (MTRG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.10901
$ 0.10901$ 0.10901
24 שעות נמוך
$ 0.13986
$ 0.13986$ 0.13986
גבוה 24 שעות

$ 0.10901
$ 0.10901$ 0.10901

$ 0.13986
$ 0.13986$ 0.13986

$ 33.5469599
$ 33.5469599$ 33.5469599

$ 0.06497699475111687
$ 0.06497699475111687$ 0.06497699475111687

+0.29%

-13.08%

-47.47%

-47.47%

Meter Governance (MTRG) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1176. במהלך 24 השעות האחרונות, MTRG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.10901 לבין שיא של $ 0.13986, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MTRGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 33.5469599, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.06497699475111687.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MTRG השתנה ב +0.29% במהלך השעה האחרונה, -13.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-47.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Meter Governance (MTRG) מידע שוק

No.1545

$ 3.80M
$ 3.80M$ 3.80M

$ 61.52K
$ 61.52K$ 61.52K

$ 5.75M
$ 5.75M$ 5.75M

32.28M
32.28M 32.28M

48,890,067
48,890,067 48,890,067

2020-07-15 00:00:00

$ 0.5
$ 0.5$ 0.5

MTRG

שווי השוק הנוכחי של Meter Governance הוא $ 3.80M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 61.52K. ההיצע במחזור של MTRG הוא 32.28M, עם היצע כולל של 48890067. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.75M.

Meter Governance (MTRG) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Meter Governanceהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0177109-13.08%
30 ימים$ +0.02148+22.34%
60 ימים$ +0.01903+19.30%
90 ימים$ +0.01757+17.56%
Meter Governance שינוי מחיר היום

היום,MTRG רשם שינוי של $ -0.0177109 (-13.08%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Meter Governance שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.02148 (+22.34%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Meter Governance שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MTRG ראה שינוי של $ +0.01903 (+19.30%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Meter Governance שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.01757 (+17.56%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Meter Governance (MTRG)?

בדוק את Meter Governance עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMeter Governance (MTRG)

Meter is a DeFi infrastructure with a Built-in PoW based low volatility coin. Meter uses Proof of Work to create the MTR low volatility coin, making it as decentralized as Bitcoin. It uses HotStuff based PoS consensus to manage the ledger; Meter governance token, MTRG is the staking token for system governence, staking and validating transactions. Meter also functions as a Layer 2 sidechain for other public blockchains to allow value interaction among different crypto assets. Meter brings the following 3 things for a future DeFi infrastructure: 1. Complete Bitcoin’s original vision and create a metastable sound money independent of the fiat system. 2. Address performance issues that current chains are facing with a Hybrid PoW/PoS + HotStuff consensus that is backward compatible with EVM. 3. Interconnect with other public chains like ETH and run as a side chain for other public chains

Meter Governance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Meter Governanceההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMTRG את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Meter Governanceאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMeter Governance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Meter Governanceתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Meter Governance (MTRG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Meter Governance (MTRG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Meter Governance.

בדוק את Meter Governance תחזית המחיר עכשיו‏!

Meter Governance (MTRG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Meter Governance (MTRG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MTRG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Meter Governance (MTRG)

מחפש איך לקנותMeter Governance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Meter Governanceב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MTRG למטבעות מקומיים

1 Meter Governance(MTRG) ל VND
3,094.644
1 Meter Governance(MTRG) ל AUD
A$0.179928
1 Meter Governance(MTRG) ל GBP
0.087024
1 Meter Governance(MTRG) ל EUR
0.09996
1 Meter Governance(MTRG) ל USD
$0.1176
1 Meter Governance(MTRG) ל MYR
RM0.49392
1 Meter Governance(MTRG) ל TRY
4.820424
1 Meter Governance(MTRG) ל JPY
¥17.2872
1 Meter Governance(MTRG) ל ARS
ARS$157.852128
1 Meter Governance(MTRG) ל RUB
9.49032
1 Meter Governance(MTRG) ל INR
10.291176
1 Meter Governance(MTRG) ל IDR
Rp1,896.773928
1 Meter Governance(MTRG) ל KRW
163.332288
1 Meter Governance(MTRG) ל PHP
6.659688
1 Meter Governance(MTRG) ל EGP
￡E.5.705952
1 Meter Governance(MTRG) ל BRL
R$0.63504
1 Meter Governance(MTRG) ל CAD
C$0.162288
1 Meter Governance(MTRG) ל BDT
14.307216
1 Meter Governance(MTRG) ל NGN
179.81628
1 Meter Governance(MTRG) ל COP
$472.288656
1 Meter Governance(MTRG) ל ZAR
R.2.066232
1 Meter Governance(MTRG) ל UAH
4.87452
1 Meter Governance(MTRG) ל VES
Bs16.464
1 Meter Governance(MTRG) ל CLP
$112.7784
1 Meter Governance(MTRG) ל PKR
Rs33.341952
1 Meter Governance(MTRG) ל KZT
62.920704
1 Meter Governance(MTRG) ל THB
฿3.811416
1 Meter Governance(MTRG) ל TWD
NT$3.58092
1 Meter Governance(MTRG) ל AED
د.إ0.431592
1 Meter Governance(MTRG) ל CHF
Fr0.09408
1 Meter Governance(MTRG) ל HKD
HK$0.918456
1 Meter Governance(MTRG) ל AMD
֏45.021984
1 Meter Governance(MTRG) ל MAD
.د.م1.0584
1 Meter Governance(MTRG) ל MXN
$2.18148
1 Meter Governance(MTRG) ל SAR
ريال0.441
1 Meter Governance(MTRG) ל PLN
0.428064
1 Meter Governance(MTRG) ל RON
лв0.508032
1 Meter Governance(MTRG) ל SEK
kr1.119552
1 Meter Governance(MTRG) ל BGN
лв0.196392
1 Meter Governance(MTRG) ל HUF
Ft39.93108
1 Meter Governance(MTRG) ל CZK
2.466072
1 Meter Governance(MTRG) ל KWD
د.ك0.035868
1 Meter Governance(MTRG) ל ILS
0.395136
1 Meter Governance(MTRG) ל AOA
Kz107.200632
1 Meter Governance(MTRG) ל BHD
.د.ب0.0443352
1 Meter Governance(MTRG) ל BMD
$0.1176
1 Meter Governance(MTRG) ל DKK
kr0.750288
1 Meter Governance(MTRG) ל HNL
L3.078768
1 Meter Governance(MTRG) ל MUR
5.367264
1 Meter Governance(MTRG) ל NAD
$2.061528
1 Meter Governance(MTRG) ל NOK
kr1.184232
1 Meter Governance(MTRG) ל NZD
$0.19992
1 Meter Governance(MTRG) ל PAB
B/.0.1176
1 Meter Governance(MTRG) ל PGK
K0.496272
1 Meter Governance(MTRG) ל QAR
ر.ق0.426888
1 Meter Governance(MTRG) ל RSD
дин.11.774112

Meter Governance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Meter Governance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMeter Governance הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Meter Governance

כמה שווה Meter Governance (MTRG) היום?
החי MTRGהמחיר ב USD הוא 0.1176 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MTRG ל USD?
המחיר הנוכחי של MTRG ל USD הוא $ 0.1176. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Meter Governance?
שווי השוק של MTRG הוא $ 3.80M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MTRG?
ההיצע במחזור של MTRG הוא 32.28M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MTRG?
‏‏MTRG השיג מחיר שיא (ATH) של 33.5469599 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MTRG?
MTRG ‏‏רשם מחירATL של 0.06497699475111687 USD.
מהו נפח המסחר של MTRG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MTRG הוא $ 61.52K USD.
האם MTRG יעלה השנה?
MTRG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MTRG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:57:35 (UTC+8)

הצג עוד

